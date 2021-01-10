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"البنك المركزي" يعلن عن إصدار "سياسة المصرفية المفتوحة"

Time منذ ساعة
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"البنك المركزي" يعلن عن إصدار "سياسة المصرفية المفتوحة"

علي القحطاني (صدى):
أعلن البنك المركزي السعودي "ساما" إصدار "سياسة المصرفية المفتوحة"، التي في حال تطبيقها سوف تمكن عملاء البنوك من إدارة حساباتهم البنكية، ومشاركة البيانات بشكل آمن.

وقال البنك المركزي، إن المصرفية المفتوحة تتسق مع أهم الأهداف الإستراتيجية المنبثقة من رؤية المملكة 2030، وبرنامج تطوير القطاع المالي، وتمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، من خلال فتح المجال أمام جهات جديدة لتقديم الخدمات المالية، إضافة إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي.

وأضاف أن هذه السياسة تتيح استفادة جميع الأطراف من البيانات المرتبطة بالمعاملات المالية، ودعم التوصل إلى أساليب مبتكرة لإدارة الأموال، بما يعزز خطط الشمول المالي، حيث تتضمن هذه السياسة الأهداف الرئيسة لتطبيق المصرفية المفتوحة في المملكة، وآثارها الإيجابية على القطاع المالي.

وأشار البنك المركزي، إلى أن المصرفية المفتوحة ستعزز الثقة في كل من العملاء والمشاركين في السوق من البنوك، وشركات التقنية المالية، والجهات المالية الأخرى، وأصحاب المصلحة، حيث تؤدي جميع هذه الأطراف دورًا محوريًّا في رحلة الابتكار والشمول المالي.

ويأتي إصدار هذه السياسة، امتدادًا لجهود البنك المركزي لتحقيق الأهداف الإستراتيجية لبرنامج تطوير القطاع المالي، التي تندرج ضمن برامج رؤية المملكة 2030، وتأكيدًا على التزام البنك المركزي بدعم الابتكار والثقة في القطاع المالي، وزيادة المنافسة ورفع الكفاءة.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
سيارات الالبنان معروفه بسرعته على الطرق السريعه
ابوبدر
امنع السبب ولن تجد اي لاعب يسوي اي شيء.. اما انك تسمح لناس تحضر المباريات وتسيىءللاعبين وتستفزهم ولا تبغون اللاعب يصير عنده ردة فعل فهذي من سابع المستحيلات وشفناها حتى على المستوى الاوروبي. قلة حياء ان يحضر عضو من رابطة او اداري ويبدا يشتم ويسىء للاعب وقت سريان المباراة. هذا اللي يستاهل العقوبة وليس اللاعب. ماحد يدري يمكن شتم اهله او قال له كلمة قبيحة او حركة قذرة. فاستشاط اللاعب.
ابو عمار
حسبي الله عليهم
ابو عمار
اوكي باي باي
ابو عمار
اوكي باي باي

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