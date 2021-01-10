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تعديلات جديدة في رسوم تأشيرة الخروج والعودة للعامل وأجر المرأة العاملة

Time منذ ساعة
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تعديلات جديدة في رسوم تأشيرة الخروج والعودة للعامل وأجر المرأة العاملة

الرياض (صدى):
تعتزم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إجراء تعديلات جديدة في نظام العمل، ومنها تجريم السمسرة في توظيف المواطنين من خلال فرض غرامة لا تقل عن 200 ألف ريال ولا تزيد على 500 ألف ريال.

وسيتم فرض هذه الغرامة على أي شخص طبيعي أو اعتباري أن يمارس نشاط توظيف السعوديين أو نشاط استقدام العمالة ما لم يكن مرخصاً.

كما تضمنت التعديلات، وفقا لـ"عكاظ"، رفع أجر المرأة العاملة في إجازة وضع بأجر كامل لمدة أربعة عشر أسبوعاً، وتحميل المنشآت رسوم تأشيرة الخروج والعودة للعمالة لتكون الرسوم على العامل.

كما تضمنت التعديلات السماح لصاحب العمل تأجيل قبول الاستقالة لـ60 يوماً إذا اقتضت مصلحة العمل بشرط أن يتم التأجيل خلال 30 يوماً من تاريخ تقديمها.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
سيارات الالبنان معروفه بسرعته على الطرق السريعه
ابوبدر
امنع السبب ولن تجد اي لاعب يسوي اي شيء.. اما انك تسمح لناس تحضر المباريات وتسيىءللاعبين وتستفزهم ولا تبغون اللاعب يصير عنده ردة فعل فهذي من سابع المستحيلات وشفناها حتى على المستوى الاوروبي. قلة حياء ان يحضر عضو من رابطة او اداري ويبدا يشتم ويسىء للاعب وقت سريان المباراة. هذا اللي يستاهل العقوبة وليس اللاعب. ماحد يدري يمكن شتم اهله او قال له كلمة قبيحة او حركة قذرة. فاستشاط اللاعب.
ابو عمار
حسبي الله عليهم
ابو عمار
اوكي باي باي
ابو عمار
اوكي باي باي

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