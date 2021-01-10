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10 آلاف موظفة سجلن في برنامج دعم نقل المرأة العاملة بعد رفع الدعم إلى 1100 ريال

Time منذ 3 ساعات
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10 آلاف موظفة سجلن في برنامج دعم نقل المرأة العاملة بعد رفع الدعم إلى 1100 ريال

الرياض (صدى):
بلغ عدد الموظفات السعوديات المسجلات في برنامج دعم نقل المرأة العاملة 10 آلاف موظفة يعملن في مختلف منشآت القطاع الخاص، وذلك وَفْقاً لصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف".

ويأتي تنامي أعداد الموظفات المسجلات في البرنامج، خلال شهرين من إطلاق التحسينات على آلية واشتراطات البرنامج، بهدف استفادة أكبر عدد من المتقدمات، وتيسير وتسهيل إجراءات التسجيل، في ظل دعم الصندوق لتمكين المرأة السعودية الموظفة في القطاع الخاص.

وعوداً على التحسينات الجديدة على البرنامج، رفع "هدف" سقف الدعم المالي للمستفيدات من (وصول) إلى 1100 ريال بدلاً من 800 ريال شهرياً، ووَفْقاً للآلية الجديدة للبرنامج فإنه بمقدور المسجلات المستوفيات للشروط، الاستفادة من الدعم عبر خصم 80% من تكلفة كل رحلة بعد رفع الحد الأعلى إلى 1100 ريال في الشهر للمستفيدات بأجر شهري 6000 فأقل، وبحد أعلى 800 ريال في الشهر للمستفيدات اللواتي تتراوح أجورهن الشهرية بين 6001 إلى 8000 ريال، كما تم تمديد فترة الاستفادة من البرنامج إلى 24 شهرا بدلاً من 12 شهرا.

وحرصًا على سلامة المستفيدات من برنامج "وصول" وضمان الجودة والأمان في النقل، يكون تقديم الخدمة عبر الشركات المرخصة من وزارة النقل، ويمكن للمواطنات الراغبات في المشاركة كقائدات مركبة الانضمام للشركات المرخصة والمعتمدة في البرنامج، حيث يغطي البرنامج 13 منطقة: الرياض، ومكة المكرمة، والمنطقة الشرقية، والمدينة المنورة، وتبوك، وعسير، والقصيم، وحائل، وجازان، والحدود الشمالية، ونجران، والجوف، والباحة.

يشار إلى أن برنامج دعم نقل المرأة العاملة "وصول" يهدف إلى إيجاد حلول للتخفيف من عبء تكاليف النقل عن السعوديات العاملات في القطاع الخاص، وتحسين وتطوير بيئة نقل المرأة من وإلى مقر العمل، وذلك من خلال تأمين خدمة المواصلات بشكل آمن وذي جودة وسلامة عاليتين للمرأة العاملة، من مقر العمل وإليه، بالشراكة مع شركات توجيه مركبات الأجرة الخاصة من خلال التطبيقات الذكية المرخصة.

ويمكن للمرأة العاملة في القطاع الخاص المستوفية للشروط التسجيل في برنامج " وصول" من خلال الرابط هنا .

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أحدث التعليقات

ابو عمار
سيارات الالبنان معروفه بسرعته على الطرق السريعه
ابوبدر
امنع السبب ولن تجد اي لاعب يسوي اي شيء.. اما انك تسمح لناس تحضر المباريات وتسيىءللاعبين وتستفزهم ولا تبغون اللاعب يصير عنده ردة فعل فهذي من سابع المستحيلات وشفناها حتى على المستوى الاوروبي. قلة حياء ان يحضر عضو من رابطة او اداري ويبدا يشتم ويسىء للاعب وقت سريان المباراة. هذا اللي يستاهل العقوبة وليس اللاعب. ماحد يدري يمكن شتم اهله او قال له كلمة قبيحة او حركة قذرة. فاستشاط اللاعب.
ابو عمار
حسبي الله عليهم
ابو عمار
اوكي باي باي
ابو عمار
اوكي باي باي

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