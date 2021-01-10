دراسة حديثة تكشف فعالية لقاح "فايزر" ضد فيروس “كورونا” المتحور

واشنطن (صدى):
كشفت دراسة حديثة، أجرتها شركة فايزر الأمريكية وعلماء من الفرع الطبي لجامعة تكساس، أن اللقاح الذي طورته مع شركة بيونتيك الألمانية للوقاية من كورونا، فعال لمواجهة السلالة الجديدة من كورونا.
وقال فيل دورميتسر، أحد كبار علماء اللقاحات الفيروسية في شركة فايزر، إن ”التحور قد يكون السبب في زيادة قابلية الانتشار، وإنه كان هناك قلق من أنه قد يجعل الفيروس يفلت من تحييد الأجسام المضادة التي يحفزها اللقاح“.
وأضاف : من المشجع أن اللقاح يبدو فعال في مواجهة التحور بالإضافة إلى 15 تحور آخر سبق واختبرت الشركة اللقاح معها".