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"أبل" تعلق عمل تطبيق بعد استخدامه في حصار مبنى الكونغرس الأمريكي

Time منذ ساعة
Views 1669
"أبل" تعلق عمل تطبيق بعد استخدامه في حصار مبنى الكونغرس الأمريكي

وكالات (صدى):
أعلنت شركة "أبل"، اليوم الأحد، عن تعليق تطبيق "بارلير" الذي يحظى بشعبية بين أنصار ترامب.

وذكرت الشركة في بيان لها إن شبكة التواصل الاجتماعي هذه لم تتخذ التدابير الكافية لمنع انتشار المنشورات التي تحرض على العنف.

وأشارت "أبل"‘لى منح التطبيق بعد تعليقه 24 ساعة لتقديم خطة تفصيلية، مشيرة إلى أن أنصار ترامب استخدموا هذا التطبيق لتنسيق حصار مبنى الكونغرس الأمريكي يوم الأربعاء الماضي.

وكانت "تويتر"، وتويتش"، و"فيسبوك"، و"يوتيوب"، و"إنستغرام"، قد حظرت حسابات ترامب، في أعقاب أعمال الشغب، التي وقعت الأربعاء الماضي في مبنى الكابيتول.

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أحدث التعليقات

اللهو البرى
ههههه.. من الخطأ أن يوجه للإنسان إنذار أو نهى ثم يعود.. يدل ذلك على تفاحته وحماقته..
الحميضي بو عمار
٠٠ من يوم جاء من يوم جاء التأمين على السيارة وسائقي الشاحنات و غيرها لا يعيرون للحوادث وربما الموت أي حااال وأعوذ بك من كل شر وسوء في كل الأحوال ٠٠
++
454545454545
نبيل
لاعب يعتقد انه اكبر من النصر
خوي الفلس

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