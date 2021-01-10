شركة المياه الوطنية تعلن عن وظيفة شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت شركة المياه الوطنية باب التقديم على وظيفة شاغرة لذوي الخبرة من حملة البكالوريوس فأعلى .
وأضحت إدارة الشركة أن الوظيفة بمسمى " مدير تميز العمليات وإدارة الأصول " للعمل بالرياض ، وفقاً للشروط التالية :
- بكالوريوس ويفضل الماجيستير في " الهندسة " أو ما يعادلها .
- خبرة لا تقل عن 10 سنوات ، منها خبرة 4 سنوات بمنصب إداري .
وحول موعد التقديم ، أبانت الشركة أنه متاح بدءً من اليوم الأحد 26 / 5 / 1442 هـ الموافق 10 / يناير / 2020 م ، وحتى الإكتفاء بالعدد المطلوب ، وذلك عبر الرابط التالي من هنـــــــــــــــــا .