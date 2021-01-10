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شركة المياه الوطنية تعلن عن وظيفة شاغرة

Time منذ ساعة
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شركة المياه الوطنية تعلن عن وظيفة شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت شركة المياه الوطنية باب التقديم على وظيفة شاغرة لذوي الخبرة من حملة البكالوريوس فأعلى .

وأضحت إدارة الشركة أن الوظيفة بمسمى " مدير تميز العمليات وإدارة الأصول " للعمل بالرياض ، وفقاً للشروط التالية :

- بكالوريوس ويفضل الماجيستير في " الهندسة " أو ما يعادلها .

- خبرة لا تقل عن 10 سنوات ، منها خبرة 4 سنوات بمنصب إداري .

وحول موعد التقديم ، أبانت الشركة أنه متاح بدءً من اليوم الأحد 26 / 5 / 1442 هـ الموافق 10 / يناير / 2020 م ، وحتى الإكتفاء بالعدد المطلوب ، وذلك عبر الرابط التالي من هنـــــــــــــــــا .

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أحدث التعليقات

اللهو البرى
ههههه.. من الخطأ أن يوجه للإنسان إنذار أو نهى ثم يعود.. يدل ذلك على تفاحته وحماقته..
الحميضي بو عمار
٠٠ من يوم جاء من يوم جاء التأمين على السيارة وسائقي الشاحنات و غيرها لا يعيرون للحوادث وربما الموت أي حااال وأعوذ بك من كل شر وسوء في كل الأحوال ٠٠
++
454545454545
نبيل
لاعب يعتقد انه اكبر من النصر
خوي الفلس

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