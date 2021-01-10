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وزارة النقل تمسح 12 ألف كيلومتر من الأسطح الاسفلتية في جميع مناطق المملكة

Time منذ 3 ساعات
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وزارة النقل تمسح 12 ألف كيلومتر من الأسطح الاسفلتية في جميع مناطق المملكة

الرياض (صدى):
قامت وزارة النقل خلال شهر ديسمبر الماضي لعام 2020م، بعدد من الأعمال والمشروعات على الطرق التابعة لها في جميع مناطق المملكة، للمساهمة في رفع مستوى السلامة والجودة على الطرق وتعزيز كفاءة تشغيلها، من خلال فحصها وتحديد احتياجاتها بناء على العديد من الإجراءات والدراسات والاختبارات، والعديد من الأعمال الدورية على الطرق.

وقامت الوزارة بالعديد من المشروعات المساهمة في تعزيز كفاءة التشغيل، من خلال مسح الأضرار بالأسطح الاسفلتية بطول إجمالي يبلغ 12 ألف كيلومتر، وتنفيذ أعمال قياس معامل الوعورة العالمي للطرق بطول 207 كيلومترات، إضافة إلى المسح الجغرافي للمسارات الطولية بطول 500 كيلومتر، وتنفيذ 3,400 نقطة بأعمال المسح الجغرافي للنقاط المرجعية على الطرق، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال قياس مقاومة الانزلاق على أسطح الطرق بطول إجمالي يبلغ 60 كيلومترًا.

وتعكف الوزارة على تنفيذ أعمالها بأعلى معايير السلامة والجودة على الطرق، وضمان استمرار أعمالها وفق الخطة التشغيلية للوزارة، لإنجاز جميع المشروعات ومواجهة جميع التحديات والأزمات، تعزيزًا لكفاءة التشغيل والأداء وتقديم خدمات فعالة للمستفيدين، تحقيقًا لأهداف ومبادرات رؤية المملكة 2030م.

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أحدث التعليقات

اللهو البرى
ههههه.. من الخطأ أن يوجه للإنسان إنذار أو نهى ثم يعود.. يدل ذلك على تفاحته وحماقته..
الحميضي بو عمار
٠٠ من يوم جاء من يوم جاء التأمين على السيارة وسائقي الشاحنات و غيرها لا يعيرون للحوادث وربما الموت أي حااال وأعوذ بك من كل شر وسوء في كل الأحوال ٠٠
++
454545454545
نبيل
لاعب يعتقد انه اكبر من النصر
خوي الفلس

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