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رعب بين أهالي اللاذقية بعد قرار الإفراج عن ابن عم بشار الأسد

Time منذ 14 دقيقة
Views 1307
رعب بين أهالي اللاذقية بعد قرار الإفراج عن ابن عم بشار الأسد

دمشق (صدى):
تسبب قرار الإفلاج عن سليمان الأسد " من أبناء عمومة بشار الأسد " في فزع ورعب بين أعالي اللاذقية بسوريا .

ويتربص الأهالي خوفاً من ارتكابه جريمة جديدة لقيامه بترهيبهم وارتكاب جريمة قتل قبل دخوله السجن عام 2015 بحق عقيد بالجيش بسبب اختلافهم على من يعبر بسيارته قبل الآخر !

وجدد قرار الإفراج ما حدث في ذاكرة السوريين حين أشعلت الجريمة فتيل الإحتجاجات فقرر النظام سجنه حقناً للغضب الشعبي ، وسط شعور بالظلم لسجنه 5 سنوات فقط بعد جريمة قتل عمد بالرصاص .

الجدير بالذكر ان سليمان القائد السابق لإحدى أخطر الميلشيات الموالية للنظام السوري وأطلق عليها " الأسد " " الدفاع الوطني " لتبدو رسمية وتلقى الدعم المالي والعسكري من نظام الأسد والحرس الثوري الإيراني .

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أحدث التعليقات

كجمغلو
ههههههههههههههههههههههه ايش ذنب الصقر طاح في شخص جاهل
نجاة محمد
ربنا يرحمه و يسكنه الجنة
نجاة محمد
باسم كذاب و اجهزة التصوير بالفندق اكدت صحة كلام رحاب
يوسف المهيد ـ ابو صالح
الله يعينكم على الحساب يوم القيامة ملايين الريالات علشان كورة قدم . انا لست ضد اللعبة ، كرة القدم لعبة جميلة وانا شخصيا اتابعها ، لكني ضد هذه الملايين التي تعطى للاعبين لا يستفاد منهم شي . عندما كانت اللعبة هواية كان المنتخب أقوى بكثير من منتخبنا الحالي ، وكان الدوري اقوى بكثير من الآن . لكن الله المستعان .
زعيم اااسيا
كل عشان النصر محتاج يسجل وراى يدعمونه بتسديد ديونه ويجيك ويقول الالجان هلاليه

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