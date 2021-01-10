مدرب الشباب يرفض مغادرة المملكة

نواف السالم (صدى):
رفض مدرب فريق الشباب المقال من منصبه؛ البرتغالي بيدرو كايشينيا، مغادرة المملكة مطالبًا بتسليمه كافة مستحقاته المالية من أجل السفر إلى بلاده.
ويوجب الشرط الجزائي المترتب على قرار إقالة المدرب، على إدارة النادي دفع راتب 3 أشهر، كما أن الإدارة منحت المدرب رواتبه الشهرية، مع تبقي راتبي نوفمبر وديسمبر الماضيين، بحسب تقارير صحافية.
ومن الجدير بالذكر، أن إدارة الشباب كانت قد ألغت عقد المدرب بعد خسارة الفريق أمام الاتحاد في نصف نهائي كأس الملك محمد السادس للأندية العربية الأبطال، وكلَّفت مدرب درجة الشباب؛ الإسباني كارلوس هرنانديز، بدلاً عنه.