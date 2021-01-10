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وظائف شاغرة في بلدية الدرعية

Time منذ 39 دقيقة
Views 1490
وظائف شاغرة في بلدية الدرعية

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت بلدية محافظة الدرعية عن توفر 6 وظائف شاغرة على بند الأجور بمسمى "سائق نقل ثقيل".

واشترطت على المتقدم لشغل الوظيفة أن يكون سعودي الجنسية، وحاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، ومسجلا في برنامج "ساعد" لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وأوضحت الأوراق المطلوبة للتقديم وهي صورة من كل من المؤهلات والخبرات والدورات والهوية الوطنية ورخصة القيادة وبرنامج ساعد

كما اشترطت أن يتوافر لدى المتقدم رخصة قيادة نقل ثقيل، مضيفة أن التقديم متاح الآن، داعية الراغبين في التقديم لتقديم السيرة الذاتية وصور الأوراق المطلوبة على البريد الإلكتروني التالي من هنـــــــا .

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أحدث التعليقات

كجمغلو
ههههههههههههههههههههههه ايش ذنب الصقر طاح في شخص جاهل
نجاة محمد
ربنا يرحمه و يسكنه الجنة
نجاة محمد
باسم كذاب و اجهزة التصوير بالفندق اكدت صحة كلام رحاب
يوسف المهيد ـ ابو صالح
الله يعينكم على الحساب يوم القيامة ملايين الريالات علشان كورة قدم . انا لست ضد اللعبة ، كرة القدم لعبة جميلة وانا شخصيا اتابعها ، لكني ضد هذه الملايين التي تعطى للاعبين لا يستفاد منهم شي . عندما كانت اللعبة هواية كان المنتخب أقوى بكثير من منتخبنا الحالي ، وكان الدوري اقوى بكثير من الآن . لكن الله المستعان .
زعيم اااسيا
كل عشان النصر محتاج يسجل وراى يدعمونه بتسديد ديونه ويجيك ويقول الالجان هلاليه

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