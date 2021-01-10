وظائف شاغرة في بلدية الدرعية

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت بلدية محافظة الدرعية عن توفر 6 وظائف شاغرة على بند الأجور بمسمى "سائق نقل ثقيل".
واشترطت على المتقدم لشغل الوظيفة أن يكون سعودي الجنسية، وحاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، ومسجلا في برنامج "ساعد" لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وأوضحت الأوراق المطلوبة للتقديم وهي صورة من كل من المؤهلات والخبرات والدورات والهوية الوطنية ورخصة القيادة وبرنامج ساعد
كما اشترطت أن يتوافر لدى المتقدم رخصة قيادة نقل ثقيل، مضيفة أن التقديم متاح الآن، داعية الراغبين في التقديم لتقديم السيرة الذاتية وصور الأوراق المطلوبة على البريد الإلكتروني التالي من هنـــــــا .