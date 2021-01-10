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«الأوقاف» تسعى لتنفيذ مشروع تصميم وتطوير منظومة الحساب الوقفي الرقمي

Time منذ 49 دقيقة
Views 1396
«الأوقاف» تسعى لتنفيذ مشروع تصميم وتطوير منظومة الحساب الوقفي الرقمي

الرياض (صدى):
كشفت أنباء، اليوم الأحد، أن الهيئة العامة للأوقاف، تسعى إلى الاستعانة بشركات تقنية متخصصة لتنفيذ مشروع تصميم وتطوير منظومة الحساب الوقفي الرقمي للهيئة باستخدام التقنية المالية FinTech.

وتشمل فكرة منصة الحساب الوقفي الرقمي، جانب المساهمات المالية في المشاريع المعروضة بالمنصة بشكل مباشر والجانب الاستثماري الذي يشمل الصناديق الاستثمارية والمحافظ الاستثمارية التي يتم إدراجها بالمنصة، وتتيح للواقفين المساهمة فيها بحسب الآلية والأنظمة واللوائح المعتمدة في الهيئة والجهات ذات العلاقة.

وتكون مرتبطة بمحفظة الحساب الوقفي الرقمي، والمحفظة الرقمية E-Wallet والتي تتيح للواقف إمكانية تغذيتها، إضافة إلى صب العوائد من العمليات الاستثمارية فيها وإعادة ضخها بالمشاريع بالمنصة من قبل الواقفين لتمكين الربط بين الواقف والناظر والمستفيد النهائي، مع أهمية التغذية الراجعة للواقف بالتقارير المرتبطة بالمصارف والتقارير المرتبطة بالعمليات والعوائد الاستثمارية.

وينبغي على المقاول بناء وتنفيذ كافة العمليات والحلول الرقمية المرتبطة بهذه المنظومة لتكون واجهة للهيئة والبوابة الأولى لتقديم الفرص الوقفية والمساهمات وعدد من الخدمات المعلوماتية، ونشر الثقافة الوقفية والتوعية بالحقوق، وتعزيز التواصل، ورفع مستوى الشفافية.

Time واتساب

أحدث التعليقات

كجمغلو
ههههههههههههههههههههههه ايش ذنب الصقر طاح في شخص جاهل
نجاة محمد
ربنا يرحمه و يسكنه الجنة
نجاة محمد
باسم كذاب و اجهزة التصوير بالفندق اكدت صحة كلام رحاب
يوسف المهيد ـ ابو صالح
الله يعينكم على الحساب يوم القيامة ملايين الريالات علشان كورة قدم . انا لست ضد اللعبة ، كرة القدم لعبة جميلة وانا شخصيا اتابعها ، لكني ضد هذه الملايين التي تعطى للاعبين لا يستفاد منهم شي . عندما كانت اللعبة هواية كان المنتخب أقوى بكثير من منتخبنا الحالي ، وكان الدوري اقوى بكثير من الآن . لكن الله المستعان .
زعيم اااسيا
كل عشان النصر محتاج يسجل وراى يدعمونه بتسديد ديونه ويجيك ويقول الالجان هلاليه

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