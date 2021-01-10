صحيفة عالمية: " الهلال عملاق آسيوي كبير "

نواف السالم (صدى):
وصفت صحيفة “sportskeeda” العالمية، نادي الهلال، بأنه عملاق آسيوي كبير، وصاحب الرقم القياسي في تحقيق دوري أبطال آسيا بواقع 3 مرات، بالتساوي مع بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي.
وذكرت أن الهلال فاز بـ 61 لقباً رسمياً على الصعيدين الوطني والدولي، وعلى الصعيد الدولي حقق الهلال رقماً قياسياً بالفوز بـ 7 بطولات آسيوية مقسمة بين دوري الأبطال وكأس الكؤوس الآسيوية وكأس السوبر الآسيوي.
وتابعت “الهلال حصد دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة في عام 2019، في المسابقات المحلية، فاز بـ16 لقباً في الدوري، و13 كأس ولي العهد ، و7 كؤوس الاتحاد السعودي، و 9 كؤوس الملك ، وكأس السوبر مرتين ، وكذلك كأس المؤسس السعودي”.