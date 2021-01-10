الأعداد السابقة للصحيفة

صحيفة عالمية: " الهلال عملاق آسيوي كبير "

Time منذ 54 دقيقة
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صحيفة عالمية: " الهلال عملاق آسيوي كبير "

نواف السالم (صدى):
وصفت صحيفة “sportskeeda” العالمية، نادي الهلال، بأنه عملاق آسيوي كبير، وصاحب الرقم القياسي في تحقيق دوري أبطال آسيا بواقع 3 مرات، بالتساوي مع بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي.

وذكرت أن الهلال فاز بـ 61 لقباً رسمياً على الصعيدين الوطني والدولي، وعلى الصعيد الدولي حقق الهلال رقماً قياسياً بالفوز بـ 7 بطولات آسيوية مقسمة بين دوري الأبطال وكأس الكؤوس الآسيوية وكأس السوبر الآسيوي.

وتابعت “الهلال حصد دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة في عام 2019، في المسابقات المحلية، فاز بـ16 لقباً في الدوري، و13 كأس ولي العهد ، و7 كؤوس الاتحاد السعودي، و 9 كؤوس الملك ، وكأس السوبر مرتين ، وكذلك كأس المؤسس السعودي”.

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أحدث التعليقات

كجمغلو
ههههههههههههههههههههههه ايش ذنب الصقر طاح في شخص جاهل
نجاة محمد
ربنا يرحمه و يسكنه الجنة
نجاة محمد
باسم كذاب و اجهزة التصوير بالفندق اكدت صحة كلام رحاب
يوسف المهيد ـ ابو صالح
الله يعينكم على الحساب يوم القيامة ملايين الريالات علشان كورة قدم . انا لست ضد اللعبة ، كرة القدم لعبة جميلة وانا شخصيا اتابعها ، لكني ضد هذه الملايين التي تعطى للاعبين لا يستفاد منهم شي . عندما كانت اللعبة هواية كان المنتخب أقوى بكثير من منتخبنا الحالي ، وكان الدوري اقوى بكثير من الآن . لكن الله المستعان .
زعيم اااسيا
كل عشان النصر محتاج يسجل وراى يدعمونه بتسديد ديونه ويجيك ويقول الالجان هلاليه

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