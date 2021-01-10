أبرز 4 تطبيقات يمكن استخدامها بدلا من "واتساب"

وكالات (صدى):
شهدت سياسة الخصوصية الجديدة التي طرحها تطبيق “واتساب” انتقادات لاذعة، وبدء البعض ينادي باستخدام تطبيقات أخرى بدلا من واتساب ومنها تطبيق "سيغنال"، وهو تطبيق يركز على خصوصية المستخدمين، وبه ميزة الحذف التلقائي للرسائل، وعرض الوسائط المتعددة من صور وفيديوهات لمرة واحدة.
وهناك أسماء أخرى لعدد من التطبيقات وهي كالتالي :
-"تلغرام"، وهو يمكن مستخدميه من تعديل الرسائل المرسلة، وإرسالها إلى الأفراد أو في المجموعات بدون صوت للإشعار، بجانب خدمة “التدمير الذاتي” بحيث تختفي الرسائل والملفات المتبادلة من جهازي المرسل والمستقبل بعد قراءتها أو فتحها.
-"فايبر"،وهو يتيح للمستخدم حذف المحادثات المرسلة لإخفائها من الدردشة، وكذلك “الدردشة الخفية”، والتي لا يمكن الوصول إليها إلا باستعمال رمز شخصي.
- "هايك"، ويتيح هذا التطبيق أيضا إخفاء الدردشات بكلمة مرور، كما يتيح ميزة أخرى، وهي توفير وضع عدم الاتصال، فإذا أرسل مستخدم رسالة تظهر كأنها لم تصل حتى يتيح المستخدم وصولها إلى الدردشة.