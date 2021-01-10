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أبرز 4 تطبيقات يمكن استخدامها بدلا من "واتساب"

Time منذ ساعة
Views 1824
أبرز 4 تطبيقات يمكن استخدامها بدلا من "واتساب"

وكالات (صدى):
شهدت سياسة الخصوصية الجديدة التي طرحها تطبيق “واتساب” انتقادات لاذعة، وبدء البعض ينادي باستخدام تطبيقات أخرى بدلا من واتساب ومنها تطبيق "سيغنال"، وهو تطبيق يركز على خصوصية المستخدمين، وبه ميزة الحذف التلقائي للرسائل، وعرض الوسائط المتعددة من صور وفيديوهات لمرة واحدة.

وهناك أسماء أخرى لعدد من التطبيقات وهي كالتالي :

-"تلغرام"، وهو يمكن مستخدميه من تعديل الرسائل المرسلة، وإرسالها إلى الأفراد أو في المجموعات بدون صوت للإشعار، بجانب خدمة “التدمير الذاتي” بحيث تختفي الرسائل والملفات المتبادلة من جهازي المرسل والمستقبل بعد قراءتها أو فتحها.

-"فايبر"،وهو يتيح للمستخدم حذف المحادثات المرسلة لإخفائها من الدردشة، وكذلك “الدردشة الخفية”، والتي لا يمكن الوصول إليها إلا باستعمال رمز شخصي.

- "هايك"، ويتيح هذا التطبيق أيضا إخفاء الدردشات بكلمة مرور، كما يتيح ميزة أخرى، وهي توفير وضع عدم الاتصال، فإذا أرسل مستخدم رسالة تظهر كأنها لم تصل حتى يتيح المستخدم وصولها إلى الدردشة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

كجمغلو
ههههههههههههههههههههههه ايش ذنب الصقر طاح في شخص جاهل
نجاة محمد
ربنا يرحمه و يسكنه الجنة
نجاة محمد
باسم كذاب و اجهزة التصوير بالفندق اكدت صحة كلام رحاب
يوسف المهيد ـ ابو صالح
الله يعينكم على الحساب يوم القيامة ملايين الريالات علشان كورة قدم . انا لست ضد اللعبة ، كرة القدم لعبة جميلة وانا شخصيا اتابعها ، لكني ضد هذه الملايين التي تعطى للاعبين لا يستفاد منهم شي . عندما كانت اللعبة هواية كان المنتخب أقوى بكثير من منتخبنا الحالي ، وكان الدوري اقوى بكثير من الآن . لكن الله المستعان .
زعيم اااسيا
كل عشان النصر محتاج يسجل وراى يدعمونه بتسديد ديونه ويجيك ويقول الالجان هلاليه

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