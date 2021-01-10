وظائف شاغرة بشركات القطاع الخاص بالخبر

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت غرفة الشرقية التجارية عن توفر 5 وظائف إدارية شاغرة بشركات القطاع الخاص وفقاً للتفاصيل التالية :
1- كاتب شؤون الموظفين " عدد 3 " : بكالوريوس في " إدارة الأعمال ، الموارد البشرية " أو ما يعادلها ، خبرة متوسطة ، إجادة اللغتين العربية والإنجليزية .
2- مسؤول موارد بشرية " عدد 2 " ، بكالوريوس في " إدارة الأعمال ، الموارد البشرية " ، أو ما يعادلها ، خبرة لا تقل عن 4 سنوات ، إجادة اللغتين العربية والإنجليزية .
ويمكن التقديم عبر الرابطين التاليين على الترتيب من هنــــــا و هنــــــــا .