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مليشيات الحوثي تفرض رسوم إضافية على الطلاب للتعليم

Time منذ ساعة
Views 1558
مليشيات الحوثي تفرض رسوم إضافية على الطلاب للتعليم

فهمي محمد (صدى):
أصدرت مليشيات الحوثي الإيرانية، قرارًا جديدًا بشأن التعليم في مناطق سيطرة الحوثيين، شمل فرض رسوم إضافية على طلاب التعليم، وربط قبولهم بالمبالغ المحددة فوريا.

ويتضمن القرار عدم قبول أي طالب أو طالبة في جميع قطاعات التعليم إلا بالرسوم المقررة، على أن يتم البدء في ذلك بداية من العام الدراسي القادم الجديد، مبررين قيامهم بذلك بأن الأموال ستذهب لطباعة الكتب ورواتب المعلمين، بينما لم تصرف رواتب المعلمين أو غيرهم منذ سنوات، وكل هذه الأموال تذهب لأرصدة الحوثيين دون غيرهم.

وتأتي هذه الرسوم تحت ما يسمى «خدمات التعليم»، وهي عبارة عن مبلغ مالي يقدر بــ6657 ريالا يمنيا، عن كل طالب مستجد أو أي طالب منتقل من مرحلة لمرحلة تعليمية أخرى مثلا من المتوسطة للثانوية أو من الثانوي للجامعة، ويعد المبلغ ثابتا وشرطا أساسيا للقبول أو استكمال التعليم.

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أحدث التعليقات

كجمغلو
ههههههههههههههههههههههه ايش ذنب الصقر طاح في شخص جاهل
نجاة محمد
ربنا يرحمه و يسكنه الجنة
نجاة محمد
باسم كذاب و اجهزة التصوير بالفندق اكدت صحة كلام رحاب
يوسف المهيد ـ ابو صالح
الله يعينكم على الحساب يوم القيامة ملايين الريالات علشان كورة قدم . انا لست ضد اللعبة ، كرة القدم لعبة جميلة وانا شخصيا اتابعها ، لكني ضد هذه الملايين التي تعطى للاعبين لا يستفاد منهم شي . عندما كانت اللعبة هواية كان المنتخب أقوى بكثير من منتخبنا الحالي ، وكان الدوري اقوى بكثير من الآن . لكن الله المستعان .
زعيم اااسيا
كل عشان النصر محتاج يسجل وراى يدعمونه بتسديد ديونه ويجيك ويقول الالجان هلاليه

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