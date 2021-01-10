مليشيات الحوثي تفرض رسوم إضافية على الطلاب للتعليم

فهمي محمد (صدى):
أصدرت مليشيات الحوثي الإيرانية، قرارًا جديدًا بشأن التعليم في مناطق سيطرة الحوثيين، شمل فرض رسوم إضافية على طلاب التعليم، وربط قبولهم بالمبالغ المحددة فوريا.
ويتضمن القرار عدم قبول أي طالب أو طالبة في جميع قطاعات التعليم إلا بالرسوم المقررة، على أن يتم البدء في ذلك بداية من العام الدراسي القادم الجديد، مبررين قيامهم بذلك بأن الأموال ستذهب لطباعة الكتب ورواتب المعلمين، بينما لم تصرف رواتب المعلمين أو غيرهم منذ سنوات، وكل هذه الأموال تذهب لأرصدة الحوثيين دون غيرهم.
وتأتي هذه الرسوم تحت ما يسمى «خدمات التعليم»، وهي عبارة عن مبلغ مالي يقدر بــ6657 ريالا يمنيا، عن كل طالب مستجد أو أي طالب منتقل من مرحلة لمرحلة تعليمية أخرى مثلا من المتوسطة للثانوية أو من الثانوي للجامعة، ويعد المبلغ ثابتا وشرطا أساسيا للقبول أو استكمال التعليم.