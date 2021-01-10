جامعة الإمام عبدالرحمن تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل ُممثلة بعمادة الموارد البشرية توفر وظائف صحية خاصة للمستشفيات الجامعية التابعة للجامعة، بعدد (40 وظيفة صحية) بالمسميات التالية (طبيب مقيم، صيدلي أول، صيدلي، أخصائي).
وأشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصًلا على المؤهل المطلوب للتخصص المراد التقديم عليه من الجامعات السعودية أو الجامعات الموصى بها من قبل وزارة التعليم، على أن يرفق إثبات المعادلة من الوزارة.
كما أشترطت أن يكون حاصًلا على شهادة التصنيف المهني وبطاقة التسجيل المهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
للتقديم من هنــــــــــــــــــا .