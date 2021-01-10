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زمن بساطة الطيبين.. إحدى الاستراحات عام 1394هـ
منذ 48 دقيقة
915
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أحدث التعليقات
د محمد ماجد بخش
متابعة ثقل ذرات العناصر وثقل وحدات العناصر المغتاطيسية فراغيا وعدديا هو تتبع عددي مغناطيسي ممثل لدرجة ثقل وحدة العنصر الممثلة للنطاق الفراغي المتاخم لمركز تمثيل وحدة الثقل الذرية الممثلة لوحدة مركز الوحدة المغناطيسية ودرجة ثقلها الفراغي العددي المغناطيسي الممثل بأقصى درجة تمثيل لوحدة المجموع في تمثيل درجة المغناطيسية ( صفر ) الثبات المطلق لذرات العناصر وذرات العناصر الممثلة
القرشي
هذا مقهى زمااان وكانت تسمى ( بالقهوة ) براد ابو اربعة منعنش يا قهوجي وجيب ثلاجة موية يعني قارورة موية وشيشة جراك باعشن ... الله يرحم ايام زمان ويرحم أهلها الطيبين .
د محمد ماجد بخش
الذرة لها غلاف مغناطيسي محدد بتمثيل عدد الذرات المكافئة لثقل مركز وحدة المجموع الفراغية الممثلة محوريا بعدد وحدات تمثل درجات المغناطيسية الممثلة لدرجة الثبات الممثل لدرجة الارتباط والمصحوب بتمثيل درجة الثبات المغناطيسي العددية في مجموع كامل يمثل عددين موحدين يشكلان محيط الذرة الثقالي الفراغي العددي المحوري المكافيء الذي يختلف باختلاف ذرة العنصر حجما او وزنا أو معا وذلك بسبب استقطاب المركز الممثل للوحدة المغناطيسية للثقل الممثل لمحيط الذرة الممثل بعدد وحدات الكتلة الذرية العددية المنسوبة إلى مضاعف درجة الثقل الممثلة لمجموع وحدات الثقالة العددية الفراغية العددية المنتظمة الممثلة لوحدة ثقل كتلة الذرة
عبدالله الناصر / حائل
عندما تقول جماهير العميد التليد ان فريقها محارب من غالبية الحكام عن سابق اصرار وترصد فهذا صحيح القناعات والاقتناعات حيال هذا الامر اصبحت واضحه وصريحه تغيرت الظروف والمعطيات واستبدلت الرئاسه بوزاره وكان شيئا لم يكن بالامس راينا حيا على الهواء مهزله تحكيميه لن نراها في بلد اخر امطار وخيرات تنزل من السماء واجواء ممتعه ومع ذلك اصبنا بالغثاء من حكم المباراه والفار معه هل يجوز الدعاء عليه يقال ان وقت هطول الامطار يستجاب الدعاء ولكننا لن نفعل ذلك حسبنا الله ونعم الوكيل
سارا سالم
توجد أجهزة متطورة تمكن الكفيف من التعامل مع الحاسوب بكفاءة عالية..على الجامعات والمعاهد توفيرها ومتابعة صيانتها والتدريب على استعمالها..والتعاون مع الجمعيات والمراكز المعنية بفاقدي البصر المحلية والعالمية..
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