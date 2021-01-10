فرصة للأندية المتعثرة للحصول على شهادة الكفاءة المالية وفق هذه الشروط

طلال الغامدي (صدى):
قررت لجنة الكفاءة المالية، منح الأندية التي لم تحصل على شهادة الكفاءة المالية الفرصة للحصول عليها وفق شروط معينة.
وفيما يلي شروط اللجنة للحصول على شهادة الكفاءة المالية التي بموجبها تتمكن الأندية من إبرام تعاقدات في سوق الانتقالات الشتوية 2021:
1- سداد كل الالتزامات المالية واجبة السداد حتى تاريخ 30 أكتوبر 2020م ، على ألا يتم جدولة أي من هذه الالتزامات.
2- سداد رواتب شهري نوفمبر وديسمبر 2020م لنشاط كرة القدم.
3- أن يكون آخر موعد لتقديم المستندات المؤيـدة لتحقيق المتطلبات المذكورة في الفقرتين (1 ، 2) والمصادقة على بيان الالتزامات هو تمام الساعة 3 مساء يوم 21 يناير 2021م.
وأعلنت اللجنة ذلك تعزيزًا لمبدأ الشفافية، مؤكدة حرصها على مواصلة العمل لتحقيق أهداف الكفاءة المالية من خلال الإشراف على تطبيق اللوائح والضوابط والمعايير المنظمة لعمل الأندية، بهدف حماية مصالحها من تراكم الديون وتعثر سدادها.
ولم يتم منح الشهادة لكل من: النصر، والباطن، والاتفاق، والوحدة، والاتحاد، لعدم استيفائها للمعايير، فيما تم الموافقة على منحها لأندية: الهلال، ضمك، الفتح، العين، القادسية، الفيصلي، أبها، التعاون، الرائد، الشباب، الأهلي.
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