الأعداد السابقة للصحيفة

حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد

Time منذ ساعة
Views 1562
Comment 1
حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد

الرياض (صدى):
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق ( مكة المكرمة ، الباحة ، عسير ، حائل ،الجوف ، الشرقية ،المدينة المنورة).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18-45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي شمالية شرقية إلى شمالية غربيه على الجزئيين الأوسط والشمالي بسرعة 16-38كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ين يصل الى مترين ونصف على الجزء الجنوبي ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شماليه إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
امراض الغرب ومصايبهم ماتخلص ، كل مابين فترة واخرى ، تطلع مصيبة جديده ..
ابو وليد
الضفدع لايمشي على الدرج يقفز على السور مباشرة
أبوخالد-أبها.
اولا.. بعض الناس.. شكله لايوحي بان له علاقة بالعلم والعلماء الشرعيين.. وانما هو اقرب الى الفنانين.. ومن في حكمهم.. ثانيا.. لو تم تطبيق كلامك الذي افترضته على زي العلماء والمشائخ وسمتهم.. على بقية القطاعات.. مثلا العسكريين.. والاطباء.. ونحوهم لتسبب ذلك في حدوث شوشرة.. في افهام الناس البسطاء.. فليس كل من لبس البدلة العسكريه.. انسان نزيه.. وليس كل من لبس زي الاطباء.. انسان امين صادق.. ولكن الغالبية منهم رجال شرفاء امناء.. ولايعني هذا عدم وجود دخلاء بينهم وبالتالي.. فقياسك على سمت العلماء وزيهم قياس فيه مبالغة ولبس وتجني.. على فئة محدده.
لا يهمونك انا مجنونك
كلام مليان وواقع ملموس

أخر الأخبار

صياد يوثق ظهور حيتان قاتلة بالقنفذة
صياد يوثق ظهور حيتان قاتلة بالقنفذة
Time منذ دقيقتين Views 1064
إعدام 400 ألف بطة في فرنسا جراء تفشي إنفلونزا الطيور
إعدام 400 ألف بطة في فرنسا جراء تفشي إنفلونزا الطيور
Time منذ 23 دقيقة Views 171
الملكة إليزابيث وزوجها يتلقيان لقاح كورونا
الملكة إليزابيث وزوجها يتلقيان لقاح كورونا
Time منذ 59 دقيقة Views 272
حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد
حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد
Time منذ ساعة Views 1562
" مخالفات كسر التأشيرة " تتسبب في إيقاف 540 شركة عمرة
" مخالفات كسر التأشيرة " تتسبب في إيقاف 540 شركة عمرة
Time منذ ساعة Views 1812
"انت ما تشوف كيف تخش حاسب آلي "..مبرمج كفيف يكشف العقبات التي واجهته
"انت ما تشوف كيف تخش حاسب آلي "..مبرمج كفيف يكشف العقبات التي واجهته
Time منذ ساعتين Views 1925
وفاة الفنان المصري هادي الجيار بعد الإصابة بكورونا
وفاة الفنان المصري هادي الجيار بعد الإصابة بكورونا
Time منذ ساعتين Views 746
فضح مسؤول تحرش بمشرفة في مكان العمل
فضح مسؤول تحرش بمشرفة في مكان العمل
Time منذ ساعتين Views 1256
شاهد..وصول معتمرين من إندونيسيا بعد استئناف الرحلات الدولية
شاهد..وصول معتمرين من إندونيسيا بعد استئناف الرحلات الدولية
Time منذ ساعتين Views 1727
شاهد.. شجاعة مواطن تُنقذ طفلًا جرفته سيول عسير
شاهد.. شجاعة مواطن تُنقذ طفلًا جرفته سيول عسير
Time منذ 3 ساعات Views 2067