" مخالفات كسر التأشيرة " تتسبب في إيقاف 540 شركة عمرة

الرياض (صدى):
صرح رئيس لجنة الحج والعمرة الوطنية السابق سعد جميل القرشي، بأنه تم إيقاف نحو 540 شركة عمرة عن ممارسة أعمالها، وذلك بسبب مخالفات كسر التأشيرة.
وأوضح أن إيقاف الشركات تسبب في خروج نحو 10 آلاف موظف، إضافة إلى أن خسائر الشركات تعد بمئات الملايين وجميع الغرامات تتلخص فيما يتعلق بكسر التأشيرة من قبل المعتمرين، بالبقاء أكثر من المدة المقررة لهم بالتأشيرة.
وِأشار إلى أنه حاليًا توجد 100 شركة عاملة فقط، مطالبًا بأن يتم السماح لشركات العمرة المتضررة بممارسة عملها، وأن تحصل على التصريح الأمني من قبل إدارة الوافدين لتقديمه لوزارة الحج والعمرة، بحسب الوطن.
ولفت إلى أنه من الممكن أخذ تعهد من كل شركة متضررة بعدم تكرار الوقوع بمثل هذه المخالفات والسماح لها بالقيام بعملها، خاصة في ظل الجائحة.