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قصة مواطن كفيف أصبح مبرمجًا بعدما قال له مسؤول: "انت ما تشوف كيف تخش حاسب آلي "

Time منذ 40 دقيقة
Views 1481
قصة مواطن كفيف أصبح مبرمجًا بعدما قال له مسؤول: "انت ما تشوف كيف تخش حاسب آلي "

الرياض (صدى):
روى عبدالعزيز الشماسي -كفيف- مطور في الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، بداية شغفه بمجال البرمجة والحاسب الآلي، وكيفية تغلبه على إعاقته.

وقال الشماسي، إن شغفه بمجال البرمجة بدأ منذ عمر الـ11 عامًا، حيث بدأ بالبرامج البسيطة، ثم تطور على مدار السنوات.

وأضاف: " بعد المرحلة الثانوية حاولت الدخول في مجال الحاسبات، لكن رفضوا دخولي التخصص بسبب أن المكفوفين ممنوعين من الدخول في المسار العلمي بالمرحلة الثانوية فدخلت الأدبي، وفي الجامعة يشترطون المسار العلمي ".

وتابع: " أحد المسؤولين في عمادة الجامعة حينها قال لي: " انت ما تشوف كيف تخش حاسب آلي؟ " .

وأشار الشماسي أنه يهدف لتحسين إمكانية الوصول في المواقع والتطبيقات لجعلها متوافقة مع التقنيات المساعدة لذوي الإعاقة، متمنيًا أن يُعطى ذوي الإعاقة الفرصة للإبداع في مجالاتهم من خلال زرع الثقة والتدريب النموذجي؛ فهم أكثر من يستطيع أن يجعل التطبيقات متوافقة لأنهم أدرى بالمعاناة ومشاكلهم.

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أحدث التعليقات

اسيرالاقدار
طراره بطريقه فنيه يعني افزعوا يامحبين النادي مثل الاهبل بغلف ومن وراه هم يورطوا النادي بديون وابهبل يدفعوا هههههههه
ابو عمار
بارك الله فيك
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
افحصوه اولا ثم عنزه
ابو عمار
الله يرحمه و يغفر له

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