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بالفيديو..آل الشيخ يستعرض سيارته الـ "موستنج 68" ويوجه رسالة لوزير الرياضة

Time منذ 12 دقيقة
Views 1340
بالفيديو..آل الشيخ يستعرض سيارته الـ "موستنج 68" ويوجه رسالة لوزير الرياضة

الرياض (صدى):
نشر رئيس الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، مقطعًا استعرض خلاله سيارته الموستنج 68 المعدلة.

ووجه آل الشيخ رسالة إلى وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، قائلا: " السنة ذي ما استعديت أشارك في الرالي، السنة الجاية هذي موستنج 68 معدلة، بشارك السنة الجاية في رالي داكار " .

ورد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على آل الشيخ بقوله: " كفو، وتسعدنا مشاركة معاليك، والتدريب عليّ، وفالك الأول ".

ويفتتح اليوم السبت، الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة، حفل رالي داكار السعودية 2021، الذي سيقام في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، بحضور وزير الرياضة، والأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
الله يرحمه
المدفعية الاتفاقية 🍎🍏
حديث الأستاذ/ ماجد التويجري من صميم القلب حاجة تقهر من جد حكم لقاء الاتفاق والوحدة مهزلة تحكيمية تحدث من حكم مبتدئ مسكين مفلس لا يمتلك شخصية ولا حتى ثقة في نفسة أضاع وقت المباراة وقتل متعتها في مشاوير لشاشة الفأر كما أن حكم الفأر هو من قاد المباراة وسيرها بقراراتة ونطالب إدارة خالد الدبل برفع شكوى ضد الحكم رائد الزهراني وحكم غرفة الفأر من أجل لحفظ حقوق الفريق الحكم الزهراني وحكم غرفة الفأر قضى البصر عن رحلتي جزاء صحيحه مستحقة للاتفاق السكوت عن حق الفريق جريمة بحق جمهور الاتفاق🍎 يا إدارة خالد الدبل 🍏
ابو عمار
الله يشفيها
ابو عمار
الله يشفيه و يعافيه
ابو محمد 😎 ✍️
خير وبركه ..

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