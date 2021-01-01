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بالفيديو.. متحدث "الضمان الصحي" يوضح ضوابط التعامل بين المستشفيات الحكومية وشركات التأمين

Time منذ 47 دقيقة
Views 1500
بالفيديو.. متحدث "الضمان الصحي" يوضح ضوابط التعامل بين المستشفيات الحكومية وشركات التأمين

الرياض (صدى):
تحدث المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي التعاوني، عثمان القصبي، عن تعديلات المادة "11" الضابطة للتعامل بين المستشفيات الحكومية وشركات التأمين.

وقال القصبي أن هذه المادة كانت موجودة فعليًا بالنظام وتم تفعيلها، كما أكد أنها تعمل على ضبط إجراءات التعامل بين المستشفيات الحكومية وشركات التأمين.

واستعرض القصبي بعض الحالات التي تنظمها المادة، وعلى رأسها حوادث السير، حيث أكد أن المصاب المؤمن له كان في السابق تتكفل الحكومة بعلاجه، ولكن بعد تفعيل المادة يتم تنظيم العلاقة بما يسمح للمستشفيات الحكومية بأن تعود على شركات التأمين للحصول على المقابل المادي للخدمات الذي يحصل عليه الموظف، وذلك وفق دليل إجراءات وسياسات واضح، مشيرا إلى أن إقرار هذه المادة ينظم عملية تحويل المؤمن لهم في المناطق الطرفية المحتاجين لعمليات معقدة للمستشفيات، ما يسهل مهام مقدم الخدمة الحكومي في فوترة شركات التأمين للحصول على المقابل المادي لتلك الخدمات.

وأشار القصبي إلى توقيع المجلس لاتفاقية مع النيابة لتزويدها بكافة البيانات التي بها أي شبهة احتيال أو سوء استخدام، ما يسهل عملية رصد هذه الحالات، كما أكد أنه تم اعتماد مركز الصلح والتسوية لحل أي نوع من الخلافات بين شركات التأمين ومقدمي الخدمة.

 

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أحدث التعليقات

عبدالله محمد الشهري
والله إني دخلت أبغى أعلق على هذه الكلمة بأنها غير مناسبة ولكن سبقتني يابوعلي , ماشاء الله 80% سيتلقحون, هانت باقي 20%
🚴‍♀️
الانسان بطبعه نَسّاءء..جهولا... لا يعرف فضل خالقه عليه إلا اذا فقد نعمة من نعمة... فكونو لله عبدا شكورا ..يزيدكم فضلا وتفضيلا
ابن حزم
هههههه
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. قالوا // اللعب يلعب على اهله ..
زياد
انت ويش تبربر اركد الله يهديك

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