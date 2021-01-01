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بالفيديو .. الصحة : خطوتنا الثانية تلقيح أكثر من 80% من السكان لإيقاف وباء كورونا

Time منذ 53 دقيقة
Views 1618
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بالفيديو .. الصحة : خطوتنا الثانية تلقيح أكثر من 80% من السكان لإيقاف وباء كورونا

الرياض (صدى):
أوضح الوكيل المساعد للرعاية الأولية بوزارة الصحة، خالد عبد الكريم، استراتيجية الوزارة الخاصة بجرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وأكد، خلال حديثه لقناة لـ"العربية"، أن تطعيم الفئة الأولى باللقاح المضاد لفيروس كورونا الجديد يعد أولا لتقليل الضغط على المستشفيات.

وأضاف أن الفئة الأولى إذا أصيبت بالفيروس فسيحدث لهم مضاعفات وسيحتاجون لتنويمهم في المستشفى، لذلك الوزارة ستمنحهم اللقاح لحمايتهم وتقليل الضغط على المستشفيات، لافتا إلى أن الخطوة الثانية للوزارة تستهدف تطعيم أكثر من 80% من السكان لإيقاف الوباء.

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أحدث التعليقات

عبدالله محمد الشهري
والله إني دخلت أبغى أعلق على هذه الكلمة بأنها غير مناسبة ولكن سبقتني يابوعلي , ماشاء الله 80% سيتلقحون, هانت باقي 20%
🚴‍♀️
الانسان بطبعه نَسّاءء..جهولا... لا يعرف فضل خالقه عليه إلا اذا فقد نعمة من نعمة... فكونو لله عبدا شكورا ..يزيدكم فضلا وتفضيلا
ابن حزم
هههههه
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. قالوا // اللعب يلعب على اهله ..
زياد
انت ويش تبربر اركد الله يهديك

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