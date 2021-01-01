بالفيديو .. الصحة : خطوتنا الثانية تلقيح أكثر من 80% من السكان لإيقاف وباء كورونا

الرياض (صدى):
أوضح الوكيل المساعد للرعاية الأولية بوزارة الصحة، خالد عبد الكريم، استراتيجية الوزارة الخاصة بجرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا.
وأكد، خلال حديثه لقناة لـ"العربية"، أن تطعيم الفئة الأولى باللقاح المضاد لفيروس كورونا الجديد يعد أولا لتقليل الضغط على المستشفيات.
وأضاف أن الفئة الأولى إذا أصيبت بالفيروس فسيحدث لهم مضاعفات وسيحتاجون لتنويمهم في المستشفى، لذلك الوزارة ستمنحهم اللقاح لحمايتهم وتقليل الضغط على المستشفيات، لافتا إلى أن الخطوة الثانية للوزارة تستهدف تطعيم أكثر من 80% من السكان لإيقاف الوباء.