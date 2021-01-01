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التشهير بمواطن ومقيم أدينا بجريمة التستر في تجارة الأقمشة والملابس الجاهزة

Time منذ 23 دقيقة
Views 1346
التشهير بمواطن ومقيم أدينا بجريمة التستر في تجارة الأقمشة والملابس الجاهزة

الرياض (صدى):
شهرت وزارة التجارة، اليوم الجمعة، بمواطن ومقيم من جنسية يمنية لمخالفتهما نظام مكافحة التستر التجاري.

وأوضحت الوزارة أن المخالفة تضمنت قيام المواطن بتمكين المقيم من مزاولة التجارة في تجارة الجملة والتجزئة للملابس الجاهزة والأقمشة بمدينة الرياض.

وأضافت أن المحكمة الجزائية بالرياض قضت بفرض غرامة مالية، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وإلغاء الترخيص، وشطب السجل التجاري ومنع المتستر من مزاولة النشاط.

كما تضمن الحكم استيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالفين.

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أحدث التعليقات

تميم
أبو وليد اليهود مغضوب عليهم وهؤلاء فيهم إسلام لكن فعلا الآن أرتاحت دولة إسرائيل فقد جاء من يكفيها
ابو محمد 😎 ✍️
قولي الحمد لله على السلامه ..
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
ماشاء الله تبارك الرحمن الله يجعلها أمطار خير وبركة
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
الله يعين
ابو محمد 😎 ✍️
الله يكفينا الشر ..

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