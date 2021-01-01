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بالفيديو.. نهى رحيم تتعرض لمحاولة اختطاف

Time منذ 12 دقيقة
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بالفيديو.. نهى رحيم تتعرض لمحاولة اختطاف

تونس (صدى):
تحدث نجمة برنامج المواهب الغنائي "ذا فويس"، التونسية نهى رحيم، عن تعرضها لمحاولة اختطاف يوم الإثنين الماضي ، من سائق تاكسي.

وقالت نهى رحيم أنها استقلت سيارة تاكسي من حي النصر في اتجاه المنزه، في العاصمة تونس، لتتفاجأ بتغيير وجهة الطريق من جانب السائق حيث اتجه نحو الغابة، مؤكدة أنها اعترضت على ما حدث منه، فيما سلك طريقا غير الذي طلبته، ولكنه قام بتعنيفها لفظيا وهددها لتكفّ عن الصراخ.

وأضافت رحيم أنها قررت أن تلقي نفسها من سيارة الأجرة، كحل أخير حتى يتوقف السائق، وتنجو بنفسها منه، فما كان على السائق إلا أن توقف مجبرا، ثم أنزلها، ولاذ بالفرار بعدها.

وأكدت النجمة التونسية بأنها لم تتمكن من الهرب عندما هددته بإلقاء نفسها، وأنه عندما فتحت الباب لإلقاء نفسها وجدت السيارة سريعة للغاية فهددته ليتوقف، مؤكدة أنها ستقدم بشكوى ضد السائق.

وأشارت إلى عدم تمكنها من تسجيل رقم التاكسي، لأن السائق لاذ بالفرار، كما أن حالتها النفسية كانت سيئة للغاية عندما نزلت من السيارة، ونجت بنفسها.

ودخلت نهى رحيم في حالة من البكاء الشديد، حيث أصيبت بالهلع لأنها كانت تخشى أن يعتدي عليها جنسيا.

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أحدث التعليقات

تميم
أبو وليد اليهود مغضوب عليهم وهؤلاء فيهم إسلام لكن فعلا الآن أرتاحت دولة إسرائيل فقد جاء من يكفيها
ابو محمد 😎 ✍️
قولي الحمد لله على السلامه ..
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
ماشاء الله تبارك الرحمن الله يجعلها أمطار خير وبركة
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
الله يعين
ابو محمد 😎 ✍️
الله يكفينا الشر ..

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