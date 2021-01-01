اعتماد نظام التجمع لتصفيات كأس العالم ودوري أبطال آسيا

ماجد محمد (صدى):
اعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم نظام التجمع لتصفيات كأس العالم 2022 .
كما اعتمد الاتحاد، وفقا لـ"جول" نظام التجمع لبطولة دوري أبطال آسيا وجميع بطولاته القارية للعام الجاري.
وكانت التصفيات المؤهلة للمونديال قد توقفت بسبب جائحة كورونا عند الجولة السابعة، ومن المقرر إقامة الجولتين الـ 7و 8 في مارس المقبل، وفي حال عدم إقامة الجولتين فستُقام الجولات من الـ 7 إلى الـ 10 بنظام التجمع خلال الفترة من 31 مايو إلى 15 يونيو المقبل.
وسيشهد شهر إبريل المقبل انطلاق النسخة الجديدة من بطولة دوري الأبطال، حيث سيُلعب دوري المجموعات والـ16، على أن ستُستكمل البطولة لاحقًا خلال نوفمبر المقبل.