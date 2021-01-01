الأعداد السابقة للصحيفة

اعتماد نظام التجمع لتصفيات كأس العالم ودوري أبطال آسيا

Time منذ ساعة
Views 1853
اعتماد نظام التجمع لتصفيات كأس العالم ودوري أبطال آسيا

ماجد محمد (صدى):
اعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم نظام التجمع لتصفيات كأس العالم 2022 .

كما اعتمد الاتحاد، وفقا لـ"جول" نظام التجمع لبطولة دوري أبطال آسيا وجميع بطولاته القارية للعام الجاري.

وكانت التصفيات المؤهلة للمونديال قد توقفت بسبب جائحة كورونا عند الجولة السابعة، ومن المقرر إقامة الجولتين الـ 7و 8 في مارس المقبل، وفي حال عدم إقامة الجولتين فستُقام الجولات من الـ 7 إلى الـ 10 بنظام التجمع خلال الفترة من 31 مايو إلى 15 يونيو المقبل.

وسيشهد شهر إبريل المقبل انطلاق النسخة الجديدة من بطولة دوري الأبطال، حيث سيُلعب دوري المجموعات والـ16، على أن ستُستكمل البطولة لاحقًا خلال نوفمبر المقبل.

Time واتساب

أحدث التعليقات

تميم
أبو وليد اليهود مغضوب عليهم وهؤلاء فيهم إسلام لكن فعلا الآن أرتاحت دولة إسرائيل فقد جاء من يكفيها
ابو محمد 😎 ✍️
قولي الحمد لله على السلامه ..
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
ماشاء الله تبارك الرحمن الله يجعلها أمطار خير وبركة
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
الله يعين
ابو محمد 😎 ✍️
الله يكفينا الشر ..

أخر الأخبار

بالفيديو.. نهى رحيم تتعرض لمحاولة اختطاف
بالفيديو.. نهى رحيم تتعرض لمحاولة اختطاف
Time منذ 12 دقيقة Views 328
التشهير بمواطن ومقيم أدينا بجريمة التستر في تجارة الأقمشة والملابس الجاهزة
التشهير بمواطن ومقيم أدينا بجريمة التستر في تجارة الأقمشة والملابس الجاهزة
Time منذ 22 دقيقة Views 1337
معصبه من صديقتها بسبب التأخير
معصبه من صديقتها بسبب التأخير
Time منذ 29 دقيقة Views 286
انتبهي للفرن لا تحترقين
انتبهي للفرن لا تحترقين
Time منذ 30 دقيقة Views 278
أمير المدينة المنورة يوجه بمعاقبة منشأة نظمت احتفالية لم تراعي قداسية المدينة
أمير المدينة المنورة يوجه بمعاقبة منشأة نظمت احتفالية لم تراعي قداسية المدينة
Time منذ 30 دقيقة Views 1711
من أجمل اهداف الدوري السعودي
من أجمل اهداف الدوري السعودي
Time منذ 31 دقيقة Views 372
زوجة تستخدم نفق أسفل سريرها للوصول لعشيقها
زوجة تستخدم نفق أسفل سريرها للوصول لعشيقها
Time منذ 39 دقيقة Views 1239
"العنف الأسري" يعلق على واقعة الفتاة المعنفة من قبل أسرتها بالقصيم
"العنف الأسري" يعلق على واقعة الفتاة المعنفة من قبل أسرتها بالقصيم
Time منذ 57 دقيقة Views 1963
بالفيديو.. البلطان يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا ويوجه رسالة للمواطنين والمقيمين
بالفيديو.. البلطان يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا ويوجه رسالة للمواطنين والمقيمين
Time منذ ساعة Views 1716
النمر : الضغط النفسي الشديد قد يسبب الجلطة
النمر : الضغط النفسي الشديد قد يسبب الجلطة
Time منذ ساعة Views 1715