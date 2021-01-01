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طريقة ضم خدمة تبادل المنافع من التأمينات إلى التقاعد

Time منذ ساعة
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طريقة ضم خدمة تبادل المنافع من التأمينات إلى التقاعد

الرياض (صدى):
أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد الإجراءات المطلوبة لضم خدمة بموجب نظام تبادل منافع من التأمينات الاجتماعية إلى التقاعد، مشيرةً إلى المستفيدين من هذا النظام.

وقالت المؤسسة العامة للتقاعد، عبر موقعها الإلكتروني، أنه يلزم لضم خدمة من التأمينات الاجتماعية للتقاعد 5 مستندات هي خطاب من التأمينات الاجتماعية، وأصل طلب الضم، وقرار التعيين للوظيفة الحالية وقرار المباشرة، وصورة من الهوية الوطنية، وتعريف من جهة العمل الحالية.

وأشارت التقاعد إلى إمكانية العدول عن ضم الخدمة من التقاعد إلى التأمينات الاجتماعية بعد تقديم مستندات تتمثل في نسخة من قبول العدول الصادر عن التأمينات الاجتماعية، وصورة من الهوية الوطنية.

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أحدث التعليقات

تميم
أبو وليد اليهود مغضوب عليهم وهؤلاء فيهم إسلام لكن فعلا الآن أرتاحت دولة إسرائيل فقد جاء من يكفيها
ابو محمد 😎 ✍️
قولي الحمد لله على السلامه ..
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
ماشاء الله تبارك الرحمن الله يجعلها أمطار خير وبركة
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
الله يعين
ابو محمد 😎 ✍️
الله يكفينا الشر ..

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