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شاهد.. لحظة سقوط البرد على رفايع اللهيب بالقصيم

Time منذ 59 دقيقة
Views 1683
شاهد.. لحظة سقوط البرد على رفايع اللهيب بالقصيم

القصيم (صدى):
شهد غرب القصيم اليوم الجمعة هطول أمطار غزيرة مصحوبة بالبرد الكثيف، تركزت على بعض الأجزاء وارتوت على إثرها الأرض.

وأظهر مقطع فيديو لحظة هطول أمطار غزيرة على رفايع اللهيب غرب القصيم، مما أدى إلى جريان السيول.

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد، سماءً غائمة جزئيًا إلى غائمة، مع فرصة هطول أمطار قد تكون رعدية على أجزاء من مناطق: جازان، عسير الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، وتتأثر بالحالة المناخية نفسها أجزاء من مناطق: الرياض، القصيم، وحائل، كما يتوقع تكوّن الضباب خلال فترة الليل والصباح الباكر على شمال و شرق المملكة.

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أحدث التعليقات

458
لكن ليتا تكمل حجابها وتغطي وجهها
abdul
والكمام ? مالوش لزوم?
abdul
هذه ما صلرت لعبة نارية. هذه داعش الكرسماستي/ نُو يَر .
الشمال
رزق الجفالي ،،
.α̿в̿σ ̿̅s̅є̅в̅α
يحكى انه كانت تعيش امرأة تتمتع بالجمال ، ومع تقدمها في العمر فقدت الكثير من جمالها. وكان يسكن في جوار منزلها عطار نصاب محتال و عرض عليها بعض الاعشاب التي تعيد لها بعضا مما فقدت من الجمال واستغلها ماديا بدون فائده تذكر. . فقالت : وعجوز تمنت ان تكون صبية وقد يبس الجنبان واحدودب الظهر تذهب الى العطار تبغى شبابها وهل يصلح العطار ما افسد الدهر!

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