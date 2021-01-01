بالفيديو.. البلطان يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا ويوجه رسالة للمواطنين والمقيمين

طلال الغامدي (صدى):
أعلن رئيس نادي الشباب تلقيه الجرعة الأولى من لقاح كورونا اليوم الجمعة.
وقال البلطان خلال مقطع فيديو: "تلقيت صباح اليوم الجرعة الأولى من لقاح كورونا؛ و أشكر القيادة على الاهتمام البالغ بجميع المواطنين والمقيمين".
وأضاف: "الجميع استشعر بمبدأ الإنسان أولا في كافة المجالات والقطاعات ,حيث أن الجميع شعر بالاهتمام الذي ساعد في إدارة الأزمة والذي حققت فيه المملكة نتائج عالية من الاهتمام والسيطرة على هذا الوباء"
وقدم رئيس نادي الشباب الشكر لوزارة الصحة والرجال في الخطوط الأمامية، ودعا المواطنين والمقيمين بسرعة التسجيل في المبادرة .