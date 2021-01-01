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بالفيديو.. البلطان يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا ويوجه رسالة للمواطنين والمقيمين

Time منذ ساعة
Views 1716
بالفيديو.. البلطان يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا ويوجه رسالة للمواطنين والمقيمين

طلال الغامدي (صدى):
أعلن رئيس نادي الشباب تلقيه الجرعة الأولى من لقاح كورونا اليوم الجمعة.

وقال البلطان خلال مقطع فيديو: "تلقيت صباح اليوم الجرعة الأولى من لقاح كورونا؛ و أشكر القيادة على الاهتمام البالغ بجميع المواطنين والمقيمين".

وأضاف: "الجميع استشعر بمبدأ الإنسان أولا في كافة المجالات والقطاعات ,حيث أن الجميع شعر بالاهتمام الذي ساعد في إدارة الأزمة والذي حققت فيه المملكة نتائج عالية من الاهتمام والسيطرة على هذا الوباء"

وقدم رئيس نادي الشباب الشكر لوزارة الصحة والرجال في الخطوط الأمامية، ودعا المواطنين والمقيمين بسرعة التسجيل في المبادرة .

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أحدث التعليقات

تميم
أبو وليد اليهود مغضوب عليهم وهؤلاء فيهم إسلام لكن فعلا الآن أرتاحت دولة إسرائيل فقد جاء من يكفيها
ابو محمد 😎 ✍️
قولي الحمد لله على السلامه ..
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
ماشاء الله تبارك الرحمن الله يجعلها أمطار خير وبركة
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
الله يعين
ابو محمد 😎 ✍️
الله يكفينا الشر ..

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