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بالفيديو. الوحدة يحقق فوز ثمين علي الاتفاق

Time منذ 8 دقائق
Views 1089
بالفيديو. الوحدة يحقق فوز ثمين علي الاتفاق

نواف السالم (صدى):
تمكن فريق الوحدة، من إيقاف قطار انتصارات نادي الاتفاق بالفوز بثنائية لهدف، وذلك ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأحرز اللاعب الفرنسي يوسف نياكات الهدف الأول لفريق الوخدة بالدقيقة الثانية والخمسين، وظل فريق الاتفاق يُقاتل لإحراز هدف التعادل، لينجح اللاعب فيليب كيش في تسجيل التعادل بالدقيقة الـ69 من ركلة جزاء.

ونجح نادي الوحدة نجح في تسجيل هدف الفوز عبر نياكات بالدقيقة الـ90.

وبهذه النتيجة أصبح رصيد فرسان مكة 18 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد الاتفاق عند 17 نقطة في المركز السادس.

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أحدث التعليقات

راي
الصحيفه كلها مربا للمتعصبين ويكتب معلومت للاثاره فقط ولاصحت لها ,
🚴‍♀️
حط بشنطه السيكل سراويل سنه... واذا شفت وحده عطها شروال تلبسه فوق👙
الفاتح
منت نصراوي لاتكذب. ياعالم اتركو النصر مهما قلتو اوعملتو لن يحرك من النصر شي النصر باقي غصب عليكم يامتعصبين ارحمو حالكم ...
abdul
بيخاف من الكلب ، يطلع له نمر ؟
faeiz1122
إمعه ايش نقول يعني اذا ماز فريقك خلاص الحكم هو السبب والله المفروض زي هالأمعات يشيلونهم من البرامج الرياضيه اللي مايشوفون الا بعين وحده

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