بالفيديو. الوحدة يحقق فوز ثمين علي الاتفاق

نواف السالم (صدى):
تمكن فريق الوحدة، من إيقاف قطار انتصارات نادي الاتفاق بالفوز بثنائية لهدف، وذلك ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وأحرز اللاعب الفرنسي يوسف نياكات الهدف الأول لفريق الوخدة بالدقيقة الثانية والخمسين، وظل فريق الاتفاق يُقاتل لإحراز هدف التعادل، لينجح اللاعب فيليب كيش في تسجيل التعادل بالدقيقة الـ69 من ركلة جزاء.
ونجح نادي الوحدة نجح في تسجيل هدف الفوز عبر نياكات بالدقيقة الـ90.
وبهذه النتيجة أصبح رصيد فرسان مكة 18 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد الاتفاق عند 17 نقطة في المركز السادس.