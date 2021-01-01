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السند: السياحة قدمت دورات لمنسوبي الهيئة للتعامل مع السياح.. ونستقبلهم بالورود

Time منذ 24 دقيقة
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السند: السياحة قدمت دورات لمنسوبي الهيئة للتعامل مع السياح.. ونستقبلهم بالورود

الرياض (صدى):
قال الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالرحمن السند أن وزارة السياحة قدمت دورات لمنسوبي الهيئة عن طريقة التعامل مع السياح.

وأوضح السند أن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حاضرة وتعمل بكامل اختصاصاتها وأعمالها وتؤدي دور حيوي كبير ، مشيرا إلى أن الله سبحانه وتعالى يحفظ البلاد ويزيدها امتداد ورخاء لأنها عظمت شأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجعلته نصا في نظامها الأساسي.

وأضاف: " الرئاسة كانت من أولى الجهات التي اتفقت مع وزارة السياحة على آلية مشتركة, حيث أن منسوبي الهيئة حضروا قرابة 25 دورة أعدتها وزارة السياحة عن كيفية التعامل مع السياح .

وعلق الدكتور السند على تساءل مذيع" العربية"حول تخلي الهيئة عن" الخيزرانات" وتوزيع الورود في عيد الحب قائلا" حاليا منسوبي الهيئة يستقبلون السياح بالورود والإبتسامة والكلام الطيب عكس السابق"، مشيرا إلى أن شعارهم الرحمة بالناس .

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أحدث التعليقات

🚴‍♀️
حط بشنطه السيكل سراويل سنه... واذا شفت وحده عطها شروال تلبسه فوق👙
الفاتح
منت نصراوي لاتكذب. ياعالم اتركو النصر مهما قلتو اوعملتو لن يحرك من النصر شي النصر باقي غصب عليكم يامتعصبين ارحمو حالكم ...
abdul
بيخاف من الكلب ، يطلع له نمر ؟
faeiz1122
إمعه ايش نقول يعني اذا ماز فريقك خلاص الحكم هو السبب والله المفروض زي هالأمعات يشيلونهم من البرامج الرياضيه اللي مايشوفون الا بعين وحده
🚴‍♀️
صوت السياره يقول.... آآآآيييي....داير شنووووو

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