بالفيديو.. ابن زكري: الحكم يتعالى علينا.. واللاعبون لا يتفذون تعليماتي

نواف السالم (صدى):
هاجم الجزائري نور الدين بن زكري، المدير الفني لفريق الكرة بنادي ضمك، الحكم تركي الخضير الذي أدار مباراة الفريق أمام الفتح.
وقال بن زكري: " كنت قلقًا من بعض المعطيات قبل المباراة، ونحن نعاني من حكم المباراة تركي الخضير، لا يذهب لـ"فار" ولم أفز في أية مباراة مع الخضير، الحكم يتعالى علينا دائمًا، ولو كان ذهب لـ"فار" مرة واحدة لضمك كنت سامحته".
وتابع: "في المباراة الماضية، كان لدينا ركلة جزاء لم يحتسبها، فضلًا عن طرد إبراهيم شنيحي في مباراة الهلال، والخضير شاهد خطأ وعاد إلى "فار" وأعطى ركلة جزاء للفتح، ونحن كان لدينا أمران مشكوك فيهما، ولم يذهب لـ"فارة" مرة واحدة لضمك".
وأضاف مدرب ضمك "فضلًا عن الأمور التحكيمية، فريقي كان سيئًا، أتعب وكأني لا أتعب، اللاعبون لا يساعدونني على تطبيق تعليماتي، فترة الانتقالات الشتوية قريبة، وإذا لم تتوفر الإمكانيات البشرية التي تساعدنا على الوقوف أمام الأخطاء التحكيمية، والعودة في نتيجة المباراة، فسأعود إلى بيتي، لدي الملايين من المحبين، ولا أريد أن أجلب لهم الأمراض".
وكان ضمك قد خسر أمام الفتح بنتيجة (1-2)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة 11 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.