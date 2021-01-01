الجمعان : النصر قادر على المنافسة فلا تظلموا حمدالله

طلال الغامدي (صدى):
أكد لاعب فريق النصر السابق،محيسن الجمعان، أن ناديه قادر على المنافسة، مضيفا أن أندية كبري كبرشلونة وريال مدريد مرت بنفس ظروف النصر ثم نهضت.
وأشاد، وفقا لـ"الرياضية"، بمستوى لاعب النصر، عبدالرزاق حمدالله، مضيفا أن ما يمر به الأخير من عدم توفيق سبق وأن مره به النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مشدداً على ضرورة عدم ظلم حمدالله وإلقاء اللوم عليه.
ولفت إلى أن النصر بحاجة لجلوس جميع اللاعبين وجهازه الفني على مائدة النقاش لوضع أيديهم على الخلل الذي تسبب في تراجع مستوى الفريق والسعي لمعالجته.