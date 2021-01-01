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الجمعان : النصر قادر على المنافسة فلا تظلموا حمدالله

Time منذ ساعة
Views 1808
الجمعان : النصر قادر على المنافسة فلا تظلموا حمدالله

طلال الغامدي (صدى):
أكد لاعب فريق النصر السابق،محيسن الجمعان، أن ناديه قادر على المنافسة، مضيفا أن أندية كبري كبرشلونة وريال مدريد مرت بنفس ظروف النصر ثم نهضت.

وأشاد، وفقا لـ"الرياضية"، بمستوى لاعب النصر، عبدالرزاق حمدالله، مضيفا أن ما يمر به الأخير من عدم توفيق سبق وأن مره به النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مشدداً على ضرورة عدم ظلم حمدالله وإلقاء اللوم عليه.

ولفت إلى أن النصر بحاجة لجلوس جميع اللاعبين وجهازه الفني على مائدة النقاش لوضع أيديهم على الخلل الذي تسبب في تراجع مستوى الفريق والسعي لمعالجته.

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أحدث التعليقات

🚴‍♀️
حط بشنطه السيكل سراويل سنه... واذا شفت وحده عطها شروال تلبسه فوق👙
الفاتح
منت نصراوي لاتكذب. ياعالم اتركو النصر مهما قلتو اوعملتو لن يحرك من النصر شي النصر باقي غصب عليكم يامتعصبين ارحمو حالكم ...
abdul
بيخاف من الكلب ، يطلع له نمر ؟
faeiz1122
إمعه ايش نقول يعني اذا ماز فريقك خلاص الحكم هو السبب والله المفروض زي هالأمعات يشيلونهم من البرامج الرياضيه اللي مايشوفون الا بعين وحده
🚴‍♀️
صوت السياره يقول.... آآآآيييي....داير شنووووو

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