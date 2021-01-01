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خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة من أمير دولة الكويت

Time منذ 29 دقيقة
Views 1454
خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة من أمير دولة الكويت

الرياض (صدى):
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود – حفظه الله – رسالة ، من أخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة.

وتسلم الرسالة معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، خلاله استقباله ،في مقر الوزارة بالرياض، اليوم ، مبعوث سمو أمير دولة الكويت وزير الخارجية معالي الشيخ الدكتور أحمد بن ناصر المحمد الصباح.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال، معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، ومعالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، ووكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل بن سراج مرداد، ووكيل الوزارة للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي.

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أحدث التعليقات

زائر
كلامك صحيح يادكتور عبدالرحمن السند ....جماعة الإخوان والسرورية مجموعة كبيرة يعملون في جهاز هيئات الأمر بالمعروف من هؤلاء الذين مازالوا على رأس العمل وهم وراء تشويه سمعة الدين والاسلام بافكارهم المتشددة وإثارة المشاكل والبلبة وهم اكبر فتنة واعظم من الخوارج لماذا لا تنظفهم .......
اليان
تكفون ازغبوه
التركي
كشفت مصادر قالت بعض الصحف قال بعض النقاد كلام كله ع الفاضي لاوجود لمصداقية الخبر ارحمونا بلا كذب
نصراوي سابق
ريحان : امام مسجد ويصرف شيكات بدون رصيد ويوقع من عبدالفتاح عسيري في رمضان ( الوقت الغير مسموح به ) !! امس الاول فضحه محمد الدويش وقال عنه : كاذب بخصوص ملعب الجامعة بعدما ضحك على الاعلام كذباً !!
سعيد الشهراني
رحمك الله يا بو متعب رحمةً واسعة وأسكنك الفردوس الأعلى من الجنّة، أنا اشهد إنه فارق الصف رجال، اتفق الناس على حبك ومن أحبه الناس أحبه الله، مشاعري لا يمكن أن تصف حبّي لك يا والدنا الغالي، وأسأل الله أن يطيل في عمر سلمان الحزم وأن يعينه على شكره وحسن عبادته، في الحقيقة نحن في نعمة بأن جميع ملوكنا ينظرون للمواطن بنظرة إنسانية ويهتمون للشعب كما يهتمون لأبنائهم وأسأل العلي القدير أن يوحد صفنا ولا يفرقنا وأن ينصرنا على من عادانا.

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