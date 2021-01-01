الإصابة تبعد "مبولحي"عن الاتفاق 6 أسابيع

ماجد محمد (صدى):
أوضح نادي الاتفاق طبيعة إصابة الجزائري رايس مبولحي حارس مرمى وقائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، ومدة غيابه عن الملاعب.
وقال الاتفاق أن مبولحي خضع لفحوصات طبية، اليوم الجمعة، كشفت عن إصابته بتمزق من الدرجة الثانية في الرباط الجانبي للركبة، مشيرا إلى أنه سوف يغيب اللاعب عن الملاعب لمدة لا تقل عن 6 أسابيع يخضع خلالها لبرنامج علاج وتأهيل قبل المشاركة في التدريبات الجماعية.
كان مبولحي قد تعرض لإصابة بالتواء في ركبته قبل نهاية التدريب الأخير الذي أجري، أمس الخميس، استعدادًا لمواجهة الوحدة، ضمن منافسات الجولة الـ11 من دوري المحترفين.