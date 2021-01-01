بوروسيا دورتموند يتلقى ضربة موجعة بعد إصابة اللاعب المعجزة

وكالات (صدى):
تعرض بوروسيا دورتموند، لأزمة كبيرة بعد إصابة معجزة الفريق الألماني يوسوفا موكوكو، قبل موقعة فولفسبورج المقبلة، مساء الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة 14 من بطولة الدوري الألماني الممتاز.
وأفادت صحيفة "بيلد" الألمانية، أن اللاعب يوسوفا موكوكو، ليس لديه القدرة على التواجد في مباراة الفريق المقبلة أمام فولفسبورج، بسبب الإصابة التي تعرض إليها، مبينة أن اللاعب يغيب عن الموقعة بسبب تعرضه لإصابة في الركبة.
ويعتبر موكوكو، أصغر لاعب في تاريخ الدوري الألماني، صاحب الـ 16 عامًا ، محطمًا رقم نوري شاهين، أسطورة دورتموند، وأصبح أيضا أصغر لاعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا.