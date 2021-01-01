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بوروسيا دورتموند يتلقى ضربة موجعة بعد إصابة اللاعب المعجزة

Time منذ ساعة
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بوروسيا دورتموند يتلقى ضربة موجعة بعد إصابة اللاعب المعجزة

وكالات (صدى):
تعرض بوروسيا دورتموند، لأزمة كبيرة بعد إصابة معجزة الفريق الألماني يوسوفا موكوكو، قبل موقعة فولفسبورج المقبلة، مساء الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة 14 من بطولة الدوري الألماني الممتاز.

وأفادت صحيفة "بيلد" الألمانية، أن اللاعب يوسوفا موكوكو، ليس لديه القدرة على التواجد في مباراة الفريق المقبلة أمام فولفسبورج، بسبب الإصابة التي تعرض إليها، مبينة أن اللاعب يغيب عن الموقعة بسبب تعرضه لإصابة في الركبة.

ويعتبر موكوكو، أصغر لاعب في تاريخ الدوري الألماني، صاحب الـ 16 عامًا ، محطمًا رقم نوري شاهين، أسطورة دورتموند، وأصبح أيضا أصغر لاعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا.

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أحدث التعليقات

زائر
كلامك صحيح يادكتور عبدالرحمن السند ....جماعة الإخوان والسرورية مجموعة كبيرة يعملون في جهاز هيئات الأمر بالمعروف من هؤلاء الذين مازالوا على رأس العمل وهم وراء تشويه سمعة الدين والاسلام بافكارهم المتشددة وإثارة المشاكل والبلبة وهم اكبر فتنة واعظم من الخوارج لماذا لا تنظفهم .......
اليان
تكفون ازغبوه
التركي
كشفت مصادر قالت بعض الصحف قال بعض النقاد كلام كله ع الفاضي لاوجود لمصداقية الخبر ارحمونا بلا كذب
نصراوي سابق
ريحان : امام مسجد ويصرف شيكات بدون رصيد ويوقع من عبدالفتاح عسيري في رمضان ( الوقت الغير مسموح به ) !! امس الاول فضحه محمد الدويش وقال عنه : كاذب بخصوص ملعب الجامعة بعدما ضحك على الاعلام كذباً !!
سعيد الشهراني
رحمك الله يا بو متعب رحمةً واسعة وأسكنك الفردوس الأعلى من الجنّة، أنا اشهد إنه فارق الصف رجال، اتفق الناس على حبك ومن أحبه الناس أحبه الله، مشاعري لا يمكن أن تصف حبّي لك يا والدنا الغالي، وأسأل الله أن يطيل في عمر سلمان الحزم وأن يعينه على شكره وحسن عبادته، في الحقيقة نحن في نعمة بأن جميع ملوكنا ينظرون للمواطن بنظرة إنسانية ويهتمون للشعب كما يهتمون لأبنائهم وأسأل العلي القدير أن يوحد صفنا ولا يفرقنا وأن ينصرنا على من عادانا.

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