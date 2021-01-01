العين يسقط أمام أبها والفتح يتغلب على ضمك بثنائية

طلال الغامدي (صدى):
تغلب نادي الفتح على ضمك بنتيجة"2_1"، ضمن منافسات الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
أحرز لاعب ضمك منصور حمزي الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 54 ، وسجل اللاعب مراد باتنا الهدف الأول للفتح في الدقيقة 25, وأحرز اللاعب ميتشيل تيفريدي الهدف الثاني في الدقيقة 48 .
وبهذه النتيجة يرفع الفتح رصيده إلى 16 نقطة، ويحل ضيفا على الوحدة الخميس 7 يناير، ويتوقف ضمك عند النقطة 8، ويلاقي الاتحاد السبت 9 يناير
ومن ناحية أخرى استعاد نادي أبها نغمة الانتصارات على حساب العين، حيث سجل 4 أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وسجل اللاعب خوانبي الهدف الأول لنادي العين في الدقيقة 22, وأضاف مهدي تهران الهدف الثاني في الدقيقة 68, بينما سجل لاعب أبها ستراندبيرج ثلاث أهداف لفريقه ، وأحرز اللاعب رياض شراحيلي الهدف الرابع لابها .
بهذه النتيجة رفع أبها رصيده إلى 14 نقطة، ويلاقي الفيصلي الخميس 7 يناير، وتوقف العين عند 10 نقاط، ويحل ضيفا على النصر الجمعة 8 يناير