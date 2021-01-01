تيرساكو: قرار إلغاء هدف "الشهراني" في لقاء الهلال والشباب سليم

ماجد محمد (صدى):
حسم رئيس لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، موقفه بشأن قرارات طاقم التحكيم الخاص بمباراتي الفيصلي أمام النصر والهلال أمام الشباب.
واستعرض رئيس اللجنة، فيرناندو تيرساكو، هدف ياسر الشهراني الملغي في لقاء الهلال والشباب يوم أمس، ولقطات من لقاء الفيصلي والنصر، بشان ضربة جزاء الفيصلي في الدقيقة 79 من مجريات اللقاء و إلغاء الهدف النصر في الدقيقة 43.
وأكد تيرساكو أن القرارات التحكيمية في المباراتين كانت سليمة، مضيفاً أنه سيراجع كافة اللقطات الجدلية التي تحدث خلال مباريات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.