أمير الكويت عن القمة الخليجية المرتقبة: تعزز التضامن العربي والخليجي

خالد الظفيري (صدى):
أبدى أمیر الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، تفاؤله إزاء اللقاء الذي سیجمعه بقادة دول مجلس التعاون الخلیجي خلال القمة الخليجية المرتقبة بمدينة العلا بالمملكة العربية السعودية في الخامس من يناير الجاري، بما يهدف إلى تعزیز التضامن العربي والخلیجي لمواجھة التحدیات التي تشھدھا المنطقة.
جاء ذلك خلال اجتماع أمير الكويت، ظهر اليوم، مع وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، في قصر يماية، وذلك للاطلاع على نتائج الجولة التي قام بھا لعدد من دول مجلس التعاون حاملًا رسائل خطیة من أمير البلاد.
وعبر أمير الكويت عن ارتیاحه لنتائج الجولة التي قام بها وزير الخارجية الكويتي لدول الخليج قبل أيام من انعقاد القمة الخليجية.