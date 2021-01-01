العراق تكشف هوية السفينة الملتصق بها لغم قرب مياه الخليج

بغداد (صدى):
أعلنت الحكومة العراقية اليوم الجمعة هوية السفينة المتلصق بها لغم فيمنطقة انتظار السفن بالمياه الدولية بالقرب من الموانئ النفطية العراقية بالخليج العربي .
وأكدت أن هذه السفينة مؤجرة من شركة " سومو " للتسويق النفطي وكان بجانبها سفينة أخرى تتزود منها بالوقود .
وأشارت خلية الإعلام الأمني التابعة لمجلس الوزراء العراقي أنه تم إرسال فريق معالجة المتفجرات من وزارة الداخلية جواً بالتنسيق مع القوات البحرية ، وتم إنقاذ السفينة التي كانت تتزود منها بالوقود ، ولا زالت الفرق تتعامل مع السفينة التي يلتصق بها اللغم حتى الآن .