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العراق تكشف هوية السفينة الملتصق بها لغم قرب مياه الخليج

Time منذ ساعة
Views 1869
العراق تكشف هوية السفينة الملتصق بها لغم قرب مياه الخليج

بغداد (صدى):
أعلنت الحكومة العراقية اليوم الجمعة هوية السفينة المتلصق بها لغم فيمنطقة انتظار السفن بالمياه الدولية بالقرب من الموانئ النفطية العراقية بالخليج العربي .

وأكدت أن هذه السفينة مؤجرة من شركة " سومو " للتسويق النفطي وكان بجانبها سفينة أخرى تتزود منها بالوقود .

وأشارت خلية الإعلام الأمني التابعة لمجلس الوزراء العراقي أنه تم إرسال فريق معالجة المتفجرات من وزارة الداخلية جواً بالتنسيق مع القوات البحرية ، وتم إنقاذ السفينة التي كانت تتزود منها بالوقود ، ولا زالت الفرق تتعامل مع السفينة التي يلتصق بها اللغم حتى الآن .

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أحدث التعليقات

faeiz1122
اذا مشى النظام على النصر وأندية الضجيج فالأتحاد السعودية في المسار الصحيح مع أني ماأتوقع
faeiz1122
وأصحاب العقود لنا الله
زائر
كل الاعمال يشتغلون فيها فيهم المزراعين وفيهم الصياديين واللي عمال كلها يعملون فيها وبمهاره واتقان
زائر
كله علشان تصوير ونشر
زائر
كله علشان تصوير ونشر

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