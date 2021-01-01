بالفيديو.. قصة مسجد "العفيري" بالدرعية

علي القحطاني (صدى):
يعتبر "مسجد العفيري" الذي يقع بالقرب من وادي حنيفة بمحافظة الدرعية، من أحد المساجد القديمة بالمملكة، حيث كان ضمن المزارع التاريخية في الدرعية العائدة إلى الإمام فيصل بن تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود والتي ورثها من أسرته.
وأوضحت دارة الملك عبد العزيز، أن المسجد يقوم على 3 أعمدة أمامية، وعمودين في الخلف، أما سقفه فمن جذوع الأثل وسعف النخل، وله نافذتان من الجهة الشمالية والجنوبية.
وذكرت أنه يوجد بجواره بئر مطوية من الحجر، ويبلغ عمر المسجد نحو 303 أعوام، حيث بني عام 1727م، وتم ترميمه في عام 1962م.