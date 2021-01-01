فتاة تستغيث بأمير الكويت: خايفة على أولادي .. احميني من شرهم !

خالد الظفيري (صدى):
كشفت فتاة كويتية عن تلقيها تهديدات خطيرة تهدد حياتها وحياة أولادها بعد أن تقدمت ببلاغات لهيئة مكافحة الفساد في الكويت تكشف عن وقائع فساد .
ووجهت " هدى ناصر الورع " وهي محاسبة وحارس قضائي وخبير في الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي ، استغاثة لأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد وولي عهده الشيخ مشعل الأحمد ، مؤكدة أنه تم تهديدها بشكل مباشر وغير مباشر بأن الأذى سيطولها ويطول أبنائها .
وأضافت على حسابها الرسميفي " تويتر " : أيادي الشر التي تحاول العبث بمقدرات الكويت ارجوا أن تشملوني بحمايتي منهم .
وتفاعل عدد كبير من الكويتين مع الفتاة مطالبين بإبلاغ النائب العام بالكويت لحمايتها من الأذى .