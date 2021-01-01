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بالفيديو.. جولة بمركز اللقاح بجدة تكشف ما يتم مع المتقدمين

Time منذ ساعة
Views 1549
بالفيديو.. جولة بمركز اللقاح بجدة تكشف ما يتم مع المتقدمين

جدة (صدى):
كشفت أخصائية تمريض في مركز اللقاحات بجدة المهام التي يقوم بها طاقم التمريض منذ استقبال المتقدم لأخذ اللقاح حتى مغادرته .

وقالت الأخصائية غادة الرحيمي أن طاقم التمريض يتأكد من جاهزية العيادة من كافة النواحي ، ثم استقبال المراجع والإطمئنان منع على التاريخ المرضي وآخر تطعيم تناوله خلال الـ 14 يوم الماضية ، ويتم فحص الحرارة ، وفقاً للعربية .

وأضافت أنه يتم تجهيز التطعيم من قبل الفريق الثاني وقبل تلقيه ، يتم إعطائه شئ لتخفيف الآثار الجانبية ، وهي بسيطة كتورم منطقة التطعيم ، ويتم توقيعه على مستند به كافة المعلومات عنه ، ثم إعطائه اللقاح ثم ينتظر من 10 إلى 15 دقيقة للإطمئنان على صحته كإجراء روتيني .

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أحدث التعليقات

🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
طيب طيب
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
طيب طيب
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
طيب طيب
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
طيب طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵؛
الله يعين

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