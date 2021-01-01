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وظائف ترجمة شاغرة للرجال والنساء في المسجد النبوي الشريف

Time منذ ساعة
Views 1573
وظائف ترجمة شاغرة للرجال والنساء في المسجد النبوي الشريف

فاطمة المالكي (صدى):
أعلت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي عن وظائف شاغرة في مجال اللغات والترجمة للمواطنين والمواطنات ، وذلك للعمل بالمسجد النبوي الشريف .

وأكدت أن الوظائف مطلوة لأصحات مؤهلات اللغات والترجمة من أصحاب الخبرة في جميع اللغات ، وفقاً للشروط التالية :

- أن يكون المتقدم / المتقدمة من المواطنين .

- اجتياز الإختبار التحريري والمقابلة الشخصية .

- ألا يقل العمر عن 22 عام .

- أن يكون لائق طبياً .

- أن تكون جميع البيانات صحيحة مع إحضار أصل الأوراق الثبوتية عند المقابلة .

- في حال القبول المبدئي يتم طباعة بيانات المتقدم في حال القبول المبدئي .

وحول موعد التقديم ، أكدت أنه متاح خلال الفترة الحالية وحتى يوم الخميس الموافق 23 / 5 / 1442 هـ ، وذلك عبر الرابط التالي من هنــــــــــــا .

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أحدث التعليقات

🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
طيب طيب
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
طيب طيب
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
طيب طيب
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
طيب طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵؛
الله يعين

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