وظائف ترجمة شاغرة للرجال والنساء في المسجد النبوي الشريف

فاطمة المالكي (صدى):
أعلت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي عن وظائف شاغرة في مجال اللغات والترجمة للمواطنين والمواطنات ، وذلك للعمل بالمسجد النبوي الشريف .
وأكدت أن الوظائف مطلوة لأصحات مؤهلات اللغات والترجمة من أصحاب الخبرة في جميع اللغات ، وفقاً للشروط التالية :
- أن يكون المتقدم / المتقدمة من المواطنين .
- اجتياز الإختبار التحريري والمقابلة الشخصية .
- ألا يقل العمر عن 22 عام .
- أن يكون لائق طبياً .
- أن تكون جميع البيانات صحيحة مع إحضار أصل الأوراق الثبوتية عند المقابلة .
- في حال القبول المبدئي يتم طباعة بيانات المتقدم في حال القبول المبدئي .
وحول موعد التقديم ، أكدت أنه متاح خلال الفترة الحالية وحتى يوم الخميس الموافق 23 / 5 / 1442 هـ ، وذلك عبر الرابط التالي من هنــــــــــــا .