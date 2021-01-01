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مرتزقة "أردوغان" في ليبيا يعلنون العصيان في مظاهرات حاشدة !

Time منذ ساعة
Views 1631
مرتزقة "أردوغان" في ليبيا يعلنون العصيان في مظاهرات حاشدة !

وكالات (صدى):
نظم المقاتلين المرتزقة الذين جلبهم أردوغات إلى ليبيا ضد الجيش الوطني الليبي ، مظاهرات عارمة بعد تأخر رواتبهم .

وتظاهر عشرات المرتزقين وأغلبهم من سوريا مظاهرات في معسكر كلية الشرطة بطرابلس بعد تأخر رواتبهم حتى أن المستحقات بلغت 10000 دولار لكل فرد .

وكانت تركيا تقل عدد كبير من المرتزقة إلى ليبيا للقتال مع حكومة الوفاق محاولة شق الصف الليبي وتدخلها في ليبيا بحجة حماية حدودها .

ويمثل عدد المرتزقة السوريين التابعين لأردوغان حوالي 20 ألف وهو انتهاك صارخ لسيادة ليبيا وتهديد لدولها المجاورة .

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أحدث التعليقات

طارق
انا هلالي جداً والغاء هدف الهلال صحيح والعتب على غوميز بارد واخر من يرجع عن التسلل ووقوفه بين الشهراني والحارس سبب الالغاء والفار والحكم كان قرارهم صحيح وبالمناسبة المدرب اللي يرمي اخطاؤه على التحكيم اعرف انه فااااااااشل
ابوسامي
الله يجعلك بالفردوس الاعلى يابومتعب الله يوسع عليك بقبرك زين ماوسعت على الشعب السعودي
🚴‍♀️
دحونه ثبتو الخبر عالشريط ليوجه ابو سيكل رساله لوزير العمل..لعلها تصل له
🚴‍♀️
طقعااان لبناني... ماعنده غير طقاع فتوش وكبه
زائر
رأيك مردودعليك يا فخامة العضو الذي يتكلم بإسم عدة محافظات في دولة مترامية الأطراف بغض النظر عن التطرق لخيرات البلد ومدخولاته وماهي الحوافزوالمغريات التي تجعل المواطن والمواطنه يقبلون بهذا النوع من الوظائف الكريمة،،

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