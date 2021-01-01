مرتزقة "أردوغان" في ليبيا يعلنون العصيان في مظاهرات حاشدة !

وكالات (صدى):
نظم المقاتلين المرتزقة الذين جلبهم أردوغات إلى ليبيا ضد الجيش الوطني الليبي ، مظاهرات عارمة بعد تأخر رواتبهم .
وتظاهر عشرات المرتزقين وأغلبهم من سوريا مظاهرات في معسكر كلية الشرطة بطرابلس بعد تأخر رواتبهم حتى أن المستحقات بلغت 10000 دولار لكل فرد .
وكانت تركيا تقل عدد كبير من المرتزقة إلى ليبيا للقتال مع حكومة الوفاق محاولة شق الصف الليبي وتدخلها في ليبيا بحجة حماية حدودها .
ويمثل عدد المرتزقة السوريين التابعين لأردوغان حوالي 20 ألف وهو انتهاك صارخ لسيادة ليبيا وتهديد لدولها المجاورة .