الأعداد السابقة للصحيفة

بدء صرف العلاوة السنوية لموظفي الدولة

Time منذ ساعة
Views 4074
بدء صرف العلاوة السنوية لموظفي الدولة

الرياض (صدى):
يبدأ اليوم الجمعة، تنفيذ قرار صرف العلاوة السنوية لموظفي الدولة، تزامنا مع بعد العمل بالميزانية العامة للدولة للعام المالي (1442هـ – 1443هـ) 2021م، التي أقرها مجلس الوزراء .

ويذكر أن آخر تعديل يتعلق بموعد صرف العلاوة قد صدر من مجلس الوزراء ضمن قراره رقم (633) في 17/ 10/ 1441هـ القاضي بالموافقة على تعديل 6 مواد في نظام الخدمة المدنية.

وتضمن القرار تعديل المادة 17: “يُمنح الموظف العلاوة وفق سلم الرواتب الملحق بهذا النظام، وذلك بمنحه الدرجة التالية المباشرة للدرجة التي يشغلها في المرتبة نفسها، ويتم ذلك ابتداءً من أول يوم في كل سنة مالية”.

Time واتساب

أحدث التعليقات

طارق
انا هلالي جداً والغاء هدف الهلال صحيح والعتب على غوميز بارد واخر من يرجع عن التسلل ووقوفه بين الشهراني والحارس سبب الالغاء والفار والحكم كان قرارهم صحيح وبالمناسبة المدرب اللي يرمي اخطاؤه على التحكيم اعرف انه فااااااااشل
ابوسامي
الله يجعلك بالفردوس الاعلى يابومتعب الله يوسع عليك بقبرك زين ماوسعت على الشعب السعودي
🚴‍♀️
دحونه ثبتو الخبر عالشريط ليوجه ابو سيكل رساله لوزير العمل..لعلها تصل له
🚴‍♀️
طقعااان لبناني... ماعنده غير طقاع فتوش وكبه
زائر
رأيك مردودعليك يا فخامة العضو الذي يتكلم بإسم عدة محافظات في دولة مترامية الأطراف بغض النظر عن التطرق لخيرات البلد ومدخولاته وماهي الحوافزوالمغريات التي تجعل المواطن والمواطنه يقبلون بهذا النوع من الوظائف الكريمة،،

أخر الأخبار

بالفيديو.. جولة بمركز اللقاح بجدة تكشف ما يتم مع المتقدمين
بالفيديو.. جولة بمركز اللقاح بجدة تكشف ما يتم مع المتقدمين
Time منذ 6 دقائق Views 1027
بالفيديو.. خطبة الجمعة من المسجد النبوي
بالفيديو.. خطبة الجمعة من المسجد النبوي
Time منذ 41 دقيقة Views 1462
بالفيديو.. خطبة الجمعة من المسجد الحرام
بالفيديو.. خطبة الجمعة من المسجد الحرام
Time منذ 46 دقيقة Views 1499
بالفيديو.. أمطار غزيرة على الزلفى اليوم
بالفيديو.. أمطار غزيرة على الزلفى اليوم
Time منذ 51 دقيقة Views 1652
بالفيديو.. لحظة استهداف وتفجير عربة للميلشيات الحوثية بجبهة كتاف
بالفيديو.. لحظة استهداف وتفجير عربة للميلشيات الحوثية بجبهة كتاف
Time منذ 56 دقيقة Views 1646
حقيقة فيديو لعينة إيجابية لكورونا في مشروب "غازي"
حقيقة فيديو لعينة إيجابية لكورونا في مشروب "غازي"
Time منذ ساعة Views 537
مرتزقة "أردوغان" في ليبيا يعلنون العصيان في مظاهرات حاشدة !
مرتزقة "أردوغان" في ليبيا يعلنون العصيان في مظاهرات حاشدة !
Time منذ ساعة Views 1629
بالفيديو.. وصول سيارات المراسم الملكية لمحافطة العلا
بالفيديو.. وصول سيارات المراسم الملكية لمحافطة العلا
Time منذ ساعة Views 2981
بدء صرف العلاوة السنوية لموظفي الدولة
بدء صرف العلاوة السنوية لموظفي الدولة
Time منذ ساعة Views 4074
بالفيديو.. ضبط 5 مستودعات يديرها 12 وافد لتخزين الحطب بالمدينة المنورة
بالفيديو.. ضبط 5 مستودعات يديرها 12 وافد لتخزين الحطب بالمدينة المنورة
Time منذ ساعة Views 1768