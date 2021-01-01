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بالفيديو.. الشيخ "الشثري" يحسم الجدل حول القرض المدعوم من وزارة الإسكان

Time منذ 28 دقيقة
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بالفيديو.. الشيخ "الشثري" يحسم الجدل حول القرض المدعوم من وزارة الإسكان

الرياض (صدى):
أوضح الشيخ سعد بن ناصر الشثري حكم القرض المدعوم من وزارة الإسكان .

وأكد " الشثري" أن هذه القروض عبارة عن تعاقد بين العميل والمصرف أو الشركة التي تعمل بالتقسيط ، وبالتالي هذا القرض يُبنى معرفة حكمه في الشريعة على جهة الإستقلال .

وأضاف في لقاء على قناة الرسالة الفضائية أن وزارة الإسكان تقوم في الواقع بدفع المبالغ الزائدة ع أصل المال ، فيكون هذا على جهة التبرع واحتساب الأجر لمن يحتاج إلى السكنى .

وأضاف أن وزارة الإسكان تدفع المبلغ الزائد عن ثمن السكن الأساسي للبنك الذي يمول المواطن على سبيل التبرع ولا يظهر في المعاملة أي شئ ربوي لأن المواطن يرد نفس المبلغ ، وهو تعامل من باب المرابحة والقصد منه الإحسان ولا حرج فيه .

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أحدث التعليقات

عقلاني
تتزوج وتاخذ فلوسك وتعب سنينك وفي الأخير هي تروح المحكمه وتطلقك بعد ما تاخذ كل شي بعدين يحكمولها بنص راتبك،، على ايش!؟ معليييش،، ياحبيبي أقضيها في مسفار ومسيار وترفيه أوفر وأريح،، والخلفة آخر شي بعد سن سن الخمسين عشان ما انغبن بداية حياتي.
ابو عمار
زواجه من انغام كانت نزوه وانتهت فطبيعي ان يعود الى عائلته
ابو عمار
الملك عبد العزيز رحمه الله رجل حكيم وعادل ويسعى دائم لصلح والعفو عند المقدره
ابو عمار
طيب
ابو عمار
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته

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