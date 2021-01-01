بالفيديو.. خادم الحرمين يكشف سبب حب خصوم والده المؤسس له

علي القحطاني (صدى):
أظهر مقطغ فيديو، جانباً من كلمة سابقة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز،حفظه الله، تحدث خلالها عن والده الملك المؤسس.
وقال الملك سلمان في الفيديو والذي نشرته دارة الملك عبدالعزيز : إن من خصائص الملك عبدالعزيز وفاءه لمن وقف بجانبه منذ البداية وخاصة خلال فترة التوحيد، مضيفاً أنه نتيجة لنبل قصده وأساسه الصحيح، كان له أنصار كثيرون في أنحاء البلاد قبل توحيدها، وكان وفياً لهم ويعتني بهم.
وتحدث عن موقف لوالده مع أحد شيوخ عنزه وهو نوري الشعلان، حيث كان الملك عبدالعزيز في ضيافته وابتسم في المجلس وقال له يا أخ نوري إن هؤلاء الحاضرين ما منهم أحد إلا حاربته وعاداني وواجهته، فرد عليه الشعلان قائلاً: "سيفك طويل يا طويل العمر".
وتابع خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله، أن والده رد على الشيخ نوري بأن سبب وجود هؤلاء في المجلس رغم الخصومة ليس السيف وإنما لأنه أعطاهم المكانة التي كانت لهم أيام سلطانهم.
وذكر مقولته الشهيرة: "إنهم بين آل سعود كآل سعود"، مشيراً إلى أن تلك الواقعة ذكرها خير الدين الزركلي في كتابه "شبه الجزيرة العربية في عهد الملك عبدالعزيز".