عضو "شورى": أكثر من نصف وظائف الوافدين لا يمكن توطينها

الرياض (صدى):
أكد عضو مجلس الشورى هزاع القحطاني أن هناك قطاعات في سوق العمل لا يمكن توطينها وستظل قاصرة على الوافدين .
وقال " الهزاعي " أن 60 % من الوظائف التي يشغلها الوافدون خلال الفترة الحالية لا يمكن توطينها لأنها برواتب متدنية بالنسبة للمواطنين .
وأوضح أن هذه القطاعات هي : الإنشاءات ، الصيانة والخدمات العامة ، الزراعة ، الصيد .
وأشار أن الدولة ستواصل جهودا لتوطين الوظائف التي تحددها وزارة الموارد البشرية بما يناسب المواطنين من حيث الدخل والكفاءات والخبرة مع استمرار التأهيل وتخريج دفعات تناسب سوق العمل .