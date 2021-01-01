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عضو "شورى": أكثر من نصف وظائف الوافدين لا يمكن توطينها

Time منذ ساعة
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عضو "شورى": أكثر من نصف وظائف الوافدين لا يمكن توطينها

الرياض (صدى):
أكد عضو مجلس الشورى هزاع القحطاني أن هناك قطاعات في سوق العمل لا يمكن توطينها وستظل قاصرة على الوافدين .

وقال " الهزاعي " أن 60 % من الوظائف التي يشغلها الوافدون خلال الفترة الحالية لا يمكن توطينها لأنها برواتب متدنية بالنسبة للمواطنين .

وأوضح أن هذه القطاعات هي : الإنشاءات ، الصيانة والخدمات العامة ، الزراعة ، الصيد .

وأشار أن الدولة ستواصل جهودا لتوطين الوظائف التي تحددها وزارة الموارد البشرية بما يناسب المواطنين من حيث الدخل والكفاءات والخبرة مع استمرار التأهيل وتخريج دفعات تناسب سوق العمل .

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أحدث التعليقات

عقلاني
تتزوج وتاخذ فلوسك وتعب سنينك وفي الأخير هي تروح المحكمه وتطلقك بعد ما تاخذ كل شي بعدين يحكمولها بنص راتبك،، على ايش!؟ معليييش،، ياحبيبي أقضيها في مسفار ومسيار وترفيه أوفر وأريح،، والخلفة آخر شي بعد سن سن الخمسين عشان ما انغبن بداية حياتي.
ابو عمار
زواجه من انغام كانت نزوه وانتهت فطبيعي ان يعود الى عائلته
ابو عمار
الملك عبد العزيز رحمه الله رجل حكيم وعادل ويسعى دائم لصلح والعفو عند المقدره
ابو عمار
طيب
ابو عمار
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته

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